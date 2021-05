Em meio à pandemia do novo coronavírus, uma categoria profissional de destaque vem sendo homenageada no Hospital Municipal Desembargador Leal Junior Foto: Divulgação

17/05/2021

Itaboraí - Em meio à pandemia do novo coronavírus, uma categoria profissional de destaque vem sendo homenageada no Hospital Municipal Desembargador Leal Junior, no bairro Nancilândia, durante a Semana da Enfermagem. Os eventos singelos, alusivos ao Dia Internacional da Enfermagem, celebrado em 12 de maio, visam reconhecer o papel fundamental desempenhado por todos os profissionais do ramo, especialmente, no enfrentamento do Covid.

Nesta segunda-feira (17/05), o evento contou com aproximadamente 30 servidores da saúde, que soltaram balões brancos, com músicas e se emocionaram ao lembrar os desafios da profissão. O momento contou ainda com louvores, música e orações. Além das presenças do prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli; do secretário municipal de Saúde, Sandro Ronquetti; a diretora da unidade, Patrícia Rodriguez, secretários, vereadores e enfermeiros.

O prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli, destacou que todo profissional da Enfermagem do município deve ser reconhecido pela sua dedicação à recuperação dos pacientes, de maneira especial, durante esta pandemia.“O ofício do técnico de enfermagem e do enfermeiro merece ser valorizado, com atenção especial neste período de pandemia que é um grande desafio da área da saúde. São heróis que fazem toda a diferença no processo doloroso de perda, dor e tristeza daqueles que necessitam de cuidados”, frisou.

O secretário municipal de Saúde, Sandro Ronquetti, falou sobre a data. “Não se fala em Saúde sem lembrar do profissional de enfermagem. Ele não é somente o que auxilia o médico em suas atribuições, mas é também o responsável pelo cuidado mais direto com o paciente. Por isso, decidimos homenagear todas as enfermeiras e enfermeiros que nos auxiliam diariamente. Por isso, quero agradecer e parabenizar todos os profissionais da área que se dedicam e se empenham diariamente no exercício da nossa função”, ressalta.

Segundo a diretora do Leal Junior, Patrícia Rodriguez, a ação proporcionou momentos de alívio aos pacientes. “Quero registrar o meu agradecimento ao grupo Espalhando Amor. Com boa vontade, carinho e muita atenção com os nossos pacientes e colaboradores. Eles trouxeram um momento lúdico, repleto de emoção.” Ainda segundo a diretora, homenagear a equipe de enfermagem é valorizar grande parte do corpo assistencial do hospital.

Para a técnica de enfermagem Valdeiuda Braz, momentos como esse são fundamentais para qualificar o ambiente. “A rotina hospitalar é marcada por tensão e muita responsabilidade. Lidamos diariamente com vidas e precisamos sempre dar o nosso melhor para os pacientes. A gestão da unidade, recorrentemente, nos proporciona ações com esse perfil e as considero fundamentais para o nosso fortalecimento como profissionais e também como equipe”, reforçou a profissional.