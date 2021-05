188 anos de emancipação administrativa em Itaboraí Foto: ASCOM Itaboraí

Por O Dia

Publicado 19/05/2021 19:31

Itaboraí - Para comemorar o dia 22 de maio, que marca 188 anos de emancipação político-administrativa do município, a Prefeitura de Itaboraí decidiu não deixar a data passar em branco e promoverá uma programação recheada de eventos ao ar livre por toda a cidade. O objetivo de descentralizar as atividades é evitar o contágio de Covid-19. As comemorações começam nesta quarta-feira (19/05), com intervenções culturais em diversos pontos, e terminam na próxima terça-feira (25/05), com a inauguração da Casa do Contribuinte, localizada na Praça Dr. Nelson Nogueira, no Centro.



O ponto alto das celebrações, que reúne a maior quantidade de ações, será no próprio sábado (22/05), data do aniversário. O dia começa às 6h, com alvorada e o hasteamento da bandeira em frente à Prefeitura de Itaboraí, seguidos de um passeio a cavalo pela Avenida 22 de Maio. Ao final da tarde, acontecerá a sessão solene na Câmara Municipal de Itaboraí e o dia termina com um culto em Ação de Graças na 1ª Igreja Batista em Venda das Pedras. O prefeito Marcelo Delaroli destacou a importância de celebrar a história do município e fortalecer o sentimento de união na cidade, sobretudo em tempos difíceis de pandemia.



"Mesmo em um momento delicado como o que vivemos, não podemos deixar de comemorar uma data tão importante para a nossa cidade. Organizamos uma programação de forma descentralizada, com a maior parte das atividades ao ar livre, para respeitar os protocolos de prevenção ao coronavírus. Devemos ter orgulho da história que construímos até aqui, valorizando nossos artistas, atletas e empreendedores locais. Itaboraí tem jeito sim! Estamos transformando o município para melhorar a vida do povo da nossa cidade", enfatizou o prefeito Marcelo Delaroli.



Confira a programação completa:



Quarta a domingo - 19 a 23/05



- Intervenções Culturais da Secretaria Municipal de Cultura em diversos pontos da cidade.



Sexta-feira (21/05)

9h — Ação social do CRAS Itinerante em Itambi

16h – Inauguração da Casa Paulina Porto, sede da Secretaria Municipal de Cultura

19h – Missa em Ação de Graças do aniversário da cidade na Paróquia de São João Batista, no Centro



Sábado (22/05)



6h – Alvorada

8h – Hasteamento da bandeira em frente a Prefeitura

9h às 12h – Abertura da Casa de Cultura Heloisa Alberto Torres

Visitação guiada, exposição “Fábio Escaleiro em releituras clássicas e realistas” e exibição de vídeos na Sala de Audiovisual.

Oficina de arte em barro, com o oleiro Reginaldo Gereco, que produz vasos para as novelas da Record TV.

Oficina de capoeira nos jardins da Casa, com o instrutor Alfinete, aberta à participação do público.



10h – Passeio a cavalo (concentração ao lado da Secretaria de Obras - Av. 22 de Maio, 7070)

14h – Festival de futmesa na Praça Marechal Floriano Peixoto

15h – Live “Música em Itaboraí: dos festivais de música aos anos 80”, com Paulo Maia, Nini Alcântara e Regina Ferreira, nos jardins da Casa de Cultura

16h – Live “Roda de Samba” (Partido Alto) com artistas de Itaboraí na Casa de Cultura Heloisa Alberto Torres

17h – Sessão solene na Câmara Municipal de Itaboraí

19h – Telescópios liberados para observação da lua e das estrelas nos jardins da Casa de Cultura Heloisa Alberto Torres

19h30 – Culto em Ação de Graças na 1ª Igreja Batista em Venda das Pedras

20h – Exibição especial do documentário “Oleiros de Itaboraí: identidade, arte, pão e barro”, produzido pela equipe da Casa de Cultura Heloisa Alberto Torres



Domingo (23/05)



7h – Ciclismo – Pedal da Transformação (concentração em frente ao Teatro Municipal na Praça)

9h – Exposição de carros antigos em frente à Praça Marechal Floriano Peixoto

9h – Roda de capoeira aberta ao público na Praça Marechal Floriano Peixoto

9h às 12h – Abertura da Casa de Cultura Heloisa Alberto Torres

Visitação guiada, exposição “Fábio Escaleiro em releituras clássicas e realistas” e exibição de vídeos na Sala de Audiovisual

Oficina de arte em barro, com o oleiro Reginaldo Gereco, que produz vasos para novelas

Oficina de capoeira nos jardins da Casa, com o instrutor Alfinete, aberta à participação do público.



Terça-feira (25/05)



11h – Inauguração da Sala Espaço da Mulher Iramária Ramos Ataíde, no Hospital Municipal Desembargador Leal Júnior

15h — Inauguração da Casa do Contribuinte Praça Dr. Nelson Nogueira, 117, no Centro