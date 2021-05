188 anos de Itaboraí: Agradecimento aos servidores, ação social em Itambi e inauguração de espaço cultural ASCOM Itaboraí

Itaboraí - Itaboraí recebeu diversas ações da Prefeitura nesta sexta-feira (21/05). O dia começou cedo com um café de agradecimento aos funcionários das secretarias municipais de Obras e Serviços Públicos, na sede dos órgãos, em Venda das Pedras.

Os trabalhadores foram recebidos com um lanche pelo prefeito Marcelo Delaroli e por todo o secretariado. A programação abriu oficialmente as comemorações do dia 22 de Maio, que marca os 188 anos de emancipação político-administrativa de Itaboraí.

"Nosso muito obrigado é de coração. Todo elogio que eu recebo nas ruas sobre a transformação da nossa cidade é por causa do trabalho de todos os servidores. Quem dá o combustível para a mudança, quem dá aula de como sair de casa para sustentar a família são cada um dos nossos trabalhadores. Eu tenho orgulho de fazer parte e de ter o time que eu tenho. Meu agradecimento vai para todos os funcionários que contribuem para o crescimento da nossa cidade. Sou um irmão e amigo ao lado de cada um para trabalhar incansavelmente para melhorar a vida desse povo", afirmou o prefeito, no discurso.

Em seguida foi a vez do distrito de Itambi comemorar o aniversário da cidade. O prefeito Marcelo Delaroli, acompanhado pela primeira-dama, Pâmela Delaroli, e todo o secretariado visitaram o entreposto de pesca de Itambi, que recebeu uma grande ação social da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Os moradores puderam conferir serviços de Saúde, orientação jurídica, assistência social, psicólogos e orientações à mulher vítima de violência.

No evento, o mais antigo pescador da vila, Octacílio Gonçalves; e o ex-secretário de Itaboraí e também idealizador do entreposto, Abílio de Faria Pereira, receberam uma homenagem das mãos do prefeito. Marcelo e Pâmela não resistiram ao convite dos pescadores e foram conferir de perto as belezas naturais do manguezal de Itambi, num passeio de barco.

As comemorações desta sexta ainda tiveram a inauguração do mais novo espaço cultural de Itaboraí, a Casa Paulina Porto. O casarão é a nova sede da Secretaria Municipal de Cultura, e está localizado na Travessa Espírito Santo.

Paulina Porto, antiga moradora do casarão e que nomeia o novo espaço cultural foi referência em música no município, como professora e musicista, influenciando e ensinando diversos músicos da cidade durante décadas.

O local agora além de abrigar a nova sede da Secretaria Municipal de Cultura oferecerá também apresentações artísticas locais e ficará aberto ao público. Encerrando o dia, aconteceu também a tradicional missa em Ação de Graças da Paróquia de São João Batista.