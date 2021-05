Passeio ciclístico, 188 anos de Itaboraí. Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 24/05/2021 09:27

Itaboraí - O passeio ciclístico Pedal da Transformação abriu o domingo (23/05) de comemorações aos 188 anos de emancipação político-administrativa de Itaboraí. Ao longo do dia, a Praça Marechal Floriano Peixoto, no Centro, foi rodeada por uma exposição de veículos antigos e ainda contou com a apresentação de uma roda de capoeira. A programação faz parte do cronograma de eventos ao ar livre organizados pela Prefeitura de Itaboraí para celebrar a história do município.

Acompanhado da primeira-dama e dos filhos, o prefeito Marcelo Delaroli participou do circuito ciclístico, que teve concentração em frente ao Teatro Municipal João Caetano, na praça central. A atividade teve uma rota de cerca de 6km, com ida até Venda das Pedras e retorno ao Centro. O chefe do Executivo destacou a importância de celebrar o aniversário da cidade e resgatar a memória afetiva da população com o município.

"Há muitos anos, a população de Itaboraí não tem um motivo para sorrir e a pandemia só agravou essa situação. Por isso, foi necessário montar uma programação ao ar livre, responsável, para trazer de volta a alegria desse povo. Foi essa alegria que vimos no olhar de cada um que celebrou essa data conosco. Quem não quer comemorar o dia de aniversário? O município merece", enfatizou o prefeito.

O Pedal da Transformação contou com a presença de muitas famílias, crianças e até grupos ciclísticos da cidade, com o respeito aos protocolos de prevenção ao coronavírus. Equipes posicionadas em tendas da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA) fizeram a distribuição de máscaras para todos os participantes e intensificou o uso de álcool em gel. Para a passagem das bicicletas, batedores da Guarda Municipal fizeram interdições pontuais no trânsito e garantiram a segurança dos ciclistas.

O secretário municipal de Esporte e Lazer, Lenon Coutinho, reforçou que o ciclismo é um dos esportes que mais crescem no município e precisa ser valorizado para atrair cada vez mais adeptos.

"Depois de mais de um ano sem promoção de eventos na cidade, é muito importante conseguir promover o Pedal da Transformação, mesmo com as restrições necessárias e seguindo os protocolos de prevenção. Quando a gente fala de saúde, precisamos também falar de saúde física e mental. O esporte é uma ferramenta fundamental para manter esse equilíbrio entre corpo e mente, sobretudo em tempos tão difíceis como esse que ainda vivemos", disse o secretário.

Neste domingo, os itaboraienses também puderam acompanhar as atrações culturais da Casa de Cultura Heloísa Alberto Torres, no Centro. Ainda pela manhã, o prefeito Marcelo Delaroli prestigiou a roda de capoeira na praça e aproveitou o evento para entregar uma homenagem ao Mestre Travassos por todo o trabalho realizado dentro da arte.