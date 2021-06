Mutirão da Transformação chegou ao bairro São Joaquim nesta sexta-feira dia 11/06 - Divulgação

Mutirão da Transformação chegou ao bairro São Joaquim nesta sexta-feira dia 11/06Divulgação

Por O Dia

Publicado 11/06/2021 17:42

Itaboraí - Sexta é sinônimo de muito trabalho na cidade. A Prefeitura de Itaboraí, através das secretarias municipais de Serviços Públicos e Obras, promoveu mais uma edição do tradicional Mutirão de Serviços Públicos desta vez no bairro Joaquim de Oliveira nesta sexta-feira (11/06). O prefeito Marcelo Delaroli conferiu de perto todo andamento do mutirão acompanhado pelos secretários municipais Diogo Cabral (Governo), Uilton Viana Filho (Serviços Públicos), Mauricílio Rodrigues (Educação) e, também, pelo assessor especial, Guilherme Delaroli.

“A gente pegou a cidade muito destruída. Temos andado pelos bairros para começar a organizar e arrumar. Estamos fazendo licitações, mas isso demora o que nos deixa até chateados por querer executar as coisas na hora como colocar um asfalto completo. Enquanto não concluímos as licitações, não podemos deixar de trabalhar. Estamos aqui realizando os serviços em Joaquim de Oliveira mesmo ainda faltando equipamentos e uniforme para turma”, disse o prefeito Marcelo Delaroli.

Publicidade

Iniciando os trabalhos pela rua Anápio da Costa Almeida, os 300 funcionários municipais realizaram serviços de tapa-buracos, poda de árvores, recolhimento de resíduos, roçado e capina, troca de iluminação e operação de patrolamento. A via de acesso da Av.22 de Maio na entrada do bairro que estava sem reparos há mais de cinco anos.

“Essa via de acesso na entrada daqui do bairro estava com umas crateras enormes. Sempre reclamei e nunca vinham resolver. No começo do ano, falei de novo e fui atendido. Tamparam a cratera e prometeram retornar com mais serviços. Para minha surpresa, amanhecemos com esse maquinário todo dando choque de ordem no nosso bairro”, disse Everaldo Cardoso, de 51 anos, nascido e criado em Joaquim de Oliveira enquanto filmava tudo para agradecer nas redes sociais.

Publicidade

Ao todo, a ação contou com cinco caminhões para recolher os resíduos, duas patróis, quatro retroescavadeiras e dois rolos compactadores. Além de dois caminhões com cesto aéreo para serviços de iluminação e poda de árvores que foram recebidos com muito entusiasmo pelos moradores da rua 07.

“Nossas equipes estão nas ruas todos os dias realizando os serviços e, principalmente, ouvindo as demandas da população. O mutirão é uma ação concentrada onde temos a oportunidade de atender várias reivindicações. Fizemos questão de andarmos até aqui na rua 07, junto com nosso prefeito, para conferir a troca de lâmpadas, pois a rua estava no escuro e colocava as pessoas em risco”, explicou o secretário municipal de Serviços Públicos e Habitação, Uilton Viana.Filho.

Publicidade

A Prefeitura de Itaboraí esteve também nesta sexta-feira nas ruas de Jardim Teresópolis realizando serviços de patrolamento e reparos na iluminação pública.