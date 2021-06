Além de discussão e votação de projetos de lei, emendas, leis complementares, resoluções, decretos legislativos, entre outros. As sessões plenárias começam às 14h. - Foto: Divulgação

Além de discussão e votação de projetos de lei, emendas, leis complementares, resoluções, decretos legislativos, entre outros. As sessões plenárias começam às 14h.Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 14/06/2021 15:22

Itaboraí - A população tem um novo canal para acompanhar as sessões ordinárias da Câmara de Vereadores de Itaboraí. A partir de agora, o parlamento municipal está mais perto da população itaboraiense. A Casa Legislativa colocou em funcionamento aquilo que foi descrito pelo seu atual presidente, Elber Correa (Republicanos), como “um sonho” da Mesa Diretora: a transmissão ao vivo das sessões pelas redes sociais.

Quem acessou a página no Facebook ou o canal no YouTube do Legislativo pôde acompanhar a reunião como se estivesse no plenário. Foi a estreia de um sistema implantado no início do ano para disponibilizar, em tempo real, as deliberações de projetos semanais dos vereadores em vídeo e pela internet. Antes disso, a população tinha acesso apenas ao áudio das sessões, transmitido através do site oficial da Câmara.

Para assistir à transmissão ao vivo, basta estar conectado nessa rede social e acessar a página oficial da Câmara de Itaboraí: https://www.facebook.com/camaraitaborai. A proposta é sempre buscar novas ferramentas que facilitem o acesso do público ao trabalho do Legislativo de Itaboraí, ampliando também a interação e a participação popular.

O presidente da Câmara de Vereadores de Itaboraí, Elber Correa (Republicanos), festejou o desempenho da novidade: “Pelo que estou vendo ali nos bastidores das mídias sociais, a aprovação é unânime. Essa é uma grande ferramenta, que vai fazer com que a Câmara se aproxime ainda mais da população. Estamos fazendo nossa obrigação e cumprindo nosso papel enquanto vereador e presidente do legislativo. Criamos agora por último a TV Web Câmara, todas as sessões serão transmitidas ao vivo, o cidadão poderá assistir às sessões, e assim acompanhar melhor o trabalho do seu vereador”, comemorou.

O bancário aposentado, Rogério Luis Vogel, 56 anos, acompanha com assiduidade às sessões ordinárias de sua casa no bairro Itambi, onde reside há doze anos. Testemunha da precariedade das transmissões que a Câmara fazia, Rogério aprovou o sistema: “Está excelente! Acompanho, como cidadão, todas as sessões, via áudio, e sempre solicitava via webcam. Acredito que a transmissão só tem a somar para a participação política dos cidadãos. É mais uma forma de valorizar os vereadores e acompanhar seus trabalhos e posturas frente às demandas do Legislativo”, avalia.

Sessões plenárias

As sessões de terças e quartas são para votação de indicações, requerimentos, moções e demais documentos, além do uso da tribuna pelos vereadores. Além de discussão e votação de projetos de lei, emendas, leis complementares, resoluções, decretos legislativos, entre outros. As sessões plenárias começam às 14h.