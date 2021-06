Itaboraí

Chi Kung: aulas gratuitas da técnica milenar chinesa em Praça de Itaboraí

As aulas gratuitas de Chi Kung acontecem todas as terças e quintas de 7h às 8h na Praça Marechal Floriano Peixoto, no Centro

Publicado 10/06/2021 17:40 | Atualizado há 2 dias