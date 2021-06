Dupla é presa com porte de drogas e armas - Foto: PMERJ

Por O Dia

Publicado 21/06/2021 11:02

Itaboraí - Dois criminosos entraram em confronto com policiais do 35º BPM de Itaboraí, em uma área de mata no Alto Visconde. Os criminosos utilizavam trajes camuflados durante o tiroteio. Um dos criminosos foi baleado e ambos foram presos.

Os policiais teriam ido até a Rua 6 que é conhecida como zona de tráfico e ao chegarem no local foram recebidos a tiros por 5 meliantes. Durante o confronto os criminosos fugiram para a mata. A dupla que foi presa carregava drogas.



O caso foi registrado na Delegacia de Neves 73ª DP.