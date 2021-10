Mulheres que venceram o câncer de mama geram exposição de fotos em Itaboraí - Foto: Divulgação

Mulheres que venceram o câncer de mama geram exposição de fotos em ItaboraíFoto: Divulgação

Publicado 22/10/2021 15:04

Itaboraí - A segunda edição do projeto de valorização da cultura, Cultura Exposta, já tem data e local marcado. Em parceria com a Secretaria de Cultura e de Saúde de Itaboraí, o Shopping Itaboraí Plaza, na BR-101, está com a exposição “Amigas do Peito” aberta, onde a artista Susy Gouvea expõe imagens de nove mulheres que estão na batalha contra o câncer de mama. No próximo dia 23, sábado, está marcado um desfile na Praça de Eventos C, a partir das 14h.

Com uma sensibilidade ímpar a artista registrou, através de suas lentes, de maneira especial em prol do Outubro Rosa. A mostra ficará em cartaz até 31/10, de terça a sábado, das 14h às 19h. O projeto é para valorizar artistas do município de Itaboraí. O primeiro artista a expor sua arte foi Alan Araujo com a técnica tradicional de pinturas figurativas digitais.

O projeto acontece no Coworking, em frente à Praça de Eventos A, com visitação aberta de terça a domingo das 10h às 21h. .