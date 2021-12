O modelo de policiamento de proximidade que complementa a atuação da Polícia Militar - ´Divulgação

Publicado 03/12/2021 14:12 | Atualizado 03/12/2021 14:15

Itaboraí - O prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli, acompanhado do secretário municipal de Segurança Pública, Heitor Baldow, receberam o superintendente da Operação Segurança Presente do Governo do Estado, o coronel Francisco Mello, na manhã desta quinta-feira (02/12), numa visita técnica para implementar no município o Programa Segurança Presente.

Entre os locais visitados: a sede da Prefeitura de Itaboraí, na Praça Marechal Floriano Peixoto e a Secretaria Municipal de Habitação e Serviços Social (SEMHSS), onde funcionará a base operacional do projeto. O modelo de policiamento de proximidade que complementa a atuação da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro.

O patrulhamento é feito a pé, de bicicleta, de motocicleta e viaturas. O Segurança Presente seguirá o modelo implantado com sucesso em bairros do Rio de Janeiro e em outros municípios do estado. Participam do programa policiais militares aposentados e da ativa em dias de folga em troca de uma remuneração extra pago pelo Governo do Estado e agentes civis de segurança.

Com resultados impactantes de redução de criminalidade no horário e área de atuação, a Operação Segurança Presente em Itaboraí atuará em conjunto com a Guarda Municipal nesse primeiro momento em bairros que serão definidos pelo Governo do Estado.

Assim, permitirá que o efetivo do 35º Batalhão da Polícia Militar (Itaboraí) se concentre em operações de inteligência e em ocorrências mais graves. A previsão é que o início do Segurança Presente ocorra até janeiro do ano que vem e funcionará das 8h às 20h.

Com o objetivo de promover ações de segurança pública, cidadania e atendimento social, as operações visam um ambiente mais seguro e acolhedor aos moradores e comerciantes. Em Itaboraí, o patrulhamento será realizado a pé, de bicicleta, com até dez motocicletas e com as viaturas do programa que será definida a quantidade.

Até o final do ano, o município receberá mais uma visita técnica para definir os locais de atuação. De acordo com o chefe do Executivo municipal, a iniciativa está sendo expandida para o interior e Itaboraí será uma das cidades escolhidas.

“É um modelo, muito bem sucedido, de policiamento de proximidade que complementa a atuação da Polícia Militar. Eu gostaria de agradecer ao governador Cláudio Castro. Tecnicamente, nós temos que aguardar esse levantamento operacional que foi realizado. Então, não podemos antecipar nada. Mas é claro que a gente conversou muito e há uma expectativa grande de que consigamos trazer esse importante programa para a cidade de Itaboraí”, comentou Marcelo Delaroli.

Segundo o superintendente da Operação Segurança Presente, Coronel Francisco Melo, o município está no cronograma da Secretaria de Estado de Governo para ser complementado com as próximas do Programa Segurança Presente.

“Eu visitei Itaboraí e estou muito feliz com o que vi. Gostaria de agradecer pela recepção do prefeito e do secretário. O patrulhamento do Segurança Presente vai ajudar o município, atraindo mais investimentos para a região. Além da tranquilidade para os comerciantes. A gente sabe que empresários querem investir no município, mas não fazem pela questão da segurança. Agora com a presença da polícia a gente se sente mais seguro para expandir os negócios. Agora vamos fazer uma avaliação técnica, com calma, analisando todos os detalhes. É uma conquista importante para Itaboraí”, explicou o Coronel Francisco Melo.

Comerciante da região há 26 anos, Paulo César Martins, de 48 anos, acredita que o patrulhamento do Segurança Presente vai ajudar o setor, atraindo mais investimentos para a região. “A chegada do Segurança Presente aqui em nossa cidade vai trazer mais tranquilidade para nós comerciantes, a gente sabe que empresários querem investir no município, mas não fazem pela questão da segurança. Agora com a presença da polícia a gente se sente mais seguro para expandir os negócios”, enfatizou.