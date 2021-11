Quem não vacinou seu melhor amigo pode procurar o Departamento de Vigilância de Vetores e Zoonoses em Quissamã e vaciná-ço - Foto: Divulgação

Publicado 29/11/2021 17:11

Itaboraí - A campanha antirrábica itinerante neste ano vacinou mais de 31 mil cães e gatos de setembro a novembro em Itaboraí. De acordo com os dados do Departamento de Vigilância de Vetores e Zoonoses (DVVZ), da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), o total representa um aumento de mais de 15% em relação à vacinação realizada no ano de 2020 no município. Mas o dono que ainda não levou o animal para se vacinar pode procurar a sede do DVVZ, em Quissamã.

Durante os três meses de campanha, os agentes de endemias percorreram os oito distritos de Itaboraí, com um calendário de visitas dividido em 12 etapas passando por 60 bairros da cidade. Ao todo, 26.940 cães e 4.434 gatos foram vacinados contra a doença neste ano, somando 31.374 animais. Já no ano passado, foram 27.083 vacinados, sendo 22.809 cães e 4.274 gatos.

"Superamos a última meta de vacinação contra a raiva na cidade, mas vamos continuar disponibilizando a vacina de forma gratuita na sede do departamento. Um animal saudável representa uma família saudável também", afirmou o superintendente de Vigilância em Saúde, Renato Botticini.

Quem perdeu o dia em que a campanha esteve no bairro, pode procurar a sede do DVVZ, que fica na Rua César Xará, 666, em Quissamã. Se for menos de cinco animais de uma só vez, o dono pode levar direto no endereço do departamento para realizar a vacinação. Se for acima de cinco animais, é preciso ligar agendando a visita na residência, pelo telefone 2635-7456.

Podem tomar a vacina cães e gatos a partir de quatro meses. Fêmeas prenhas não devem ser vacinadas, mas as que estão amamentando podem. A vacinação é gratuita e o Departamento de Vigilância de Vetores e Zoonoses reforça que essa é a única forma de prevenção contra a raiva, que é uma doença infecciosa que afeta os mamíferos, inclusive humanos.