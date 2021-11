Inscrições abertas para voluntários para Programa Tempo de Aprender - Foto: Divulgação

Inscrições abertas para voluntários para Programa Tempo de AprenderFoto: Divulgação

Publicado 26/11/2021 09:57

Itaboraí - A partir desta quinta-feira (25/11), as inscrições estão abertas para o processo seletivo simplificado que visa a contratação de voluntários para atuar no Programa Tempo de Aprender nas escolas municipais de Itaboraí. Os interessados em exercerem a função de Assistentes de Alfabetização Voluntários devem realizar o cadastro exclusivamente por meio digital até o dia 2 de dezembro, de forma gratuita.

A seleção dos candidatos será coordenada pela comissão técnica formada por supervisores educacionais e pela comissão organizadora constituída por assessores pedagógicos que atuam na Secretaria Municipal de Educação (SEMED). Será formado um cadastro de voluntários, composto a partir de uma avaliação em uma etapa: análise de currículo.

Os voluntários convocados terão o ressarcimento de despesas com transporte e alimentação arcado exclusivamente pelo Ministério da Educação (MEC), através dos recursos via Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), sem vínculo com a Prefeitura Municipal de Itaboraí, como deliberado na portaria nº 280 (de 19 de fevereiro de 2020) e resolução 06 (de 26 de abril de 2021).

O termo de compromisso para a função de Assistente Pedagógico Voluntário para as turmas de 1º e 2º anos do Ciclo de Alfabetização terá a duração de até seis meses, podendo ser prorrogado, enquanto permanecer vigente o programa.

Os documentos necessários para a inscrição devem ser digitalizados e inseridos por meio do formulário: https://docs.google.com/forms/d/1_Cm-YJMzdpDCLNXU3e0IFDhvB9RigeAgl_--FaS-VZo/edit. Para se inscrever, o candidato precisa estar cursando último ano ou formados em Curso Normal nível médio e Pedagogia e/ou estudantes de Pedagogia a partir do 5º período.

Para conferir o edital completo, com todos os requisitos e documentos necessários para a inscrição, basta acessar o diário oficial do dia 16 de novembro de 2021, no link: https://do.itaborai.rj.gov.br/edicoes/2021/2021-11-16.pdf.