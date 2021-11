Trânsito: evitar acidentes no fim do ano é importante - Foto: Divulgação

Trânsito: evitar acidentes no fim do ano é importanteFoto: Divulgação

Publicado 24/11/2021 19:15

Itaboraí - Condutores que passavam pela Avenida 22 de Maio na manhã desta quarta-feira (24/11) foram surpreendidos por uma ação educativa no Centro, que tinha como objetivo alertar sobre os cuidados no trânsito durante as viagens de fim de ano. A iniciativa é fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Itaboraí, por meio das secretarias municipais de Transportes (SEMTRANS) e Segurança (SEMSEG), e o Detran-RJ.

A ação foi conduzida por agentes de ambas secretarias, da Guarda Municipal de Itaboraí e instrutores de trânsito do Detran-RJ. Um corredor foi montado em uma das faixas da avenida para realizar a abordagem aos veículos, a fim de conscientizar os condutores com instruções e materiais informativos.

"São em ações educativas que conseguimos alertar os condutores sobre os cuidados que devemos ter no trânsito, principalmente nessa época do ano. Itaboraí é um município estratégico que liga diversos pontos do Estado. Por isso, precisamos conscientizar os motoristas dentro da nossa cidade”, destacou o secretário municipal de Segurança e de Transportes, Heitor Baldow.

O material disponibilizado aos condutores pelo Detran-RJ conta com panfletos informativos que alertam para a importância do uso de equipamentos de segurança (como o cinto de segurança, cadeirinhas para crianças e capacete para motociclistas, etc.), além da manutenção preventiva dos veículos. No kit, os motoristas também receberam um saquinho para armazenar lixo no veículo.

"Fiquei surpreso com a abordagem, pensei se tratar de uma fiscalização. Mas é sempre bom lembrar todos esses cuidados para prevenir acidentes. Sabemos da importância de sermos responsáveis no trânsito, mas infelizmente não é o que vemos diariamente acontecendo. Muito boa a iniciativa", aprovou o motorista, Luiz Soares, de 43 anos.