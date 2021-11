Mais de 60 barricadas em retiradas na cidade - Foto: PMERJ

Publicado 17/11/2021 15:45 | Atualizado 17/11/2021 15:45

Itaboraí - Uma grande operação Policial em conjunto resultou em mais de 60 barricadas retiradas pela Polícia Militar. Policiais Militares do 35º BPM juntamente com Policiais Militares do 12º BPM, realizaram, do dia de ontem (terça-feira 16/11), uma ação de retirada de barricadas nos bairros Visconde e Porto das Caixas, no município.

A assessoria da Polícia Militar, informou que equipes receberam várias denúncias sobre instalação de barricadas em diversas ruas dos bairros e a polícia informou também que o principal objetivo dos criminosos era dificultar a entrada e saída dos policiais,e atrapalhar outros bandidos de facções criminosas rivais.



Foram retiradas 60 pontos com barricadas e bloqueios impostos pelos meliantes da região. A operação contou a ajuda de uma retroescavadeira do Batalhão do 7º BPM.



O tenente-coronel Gilbert dos Santos,disse: “Recebemos diversas denúncias sobre a instalação de barricadas feitas pelos criminosos nessa região. Eles possuem esse hábito para dificultar os nossos patrulhamentos e possíveis ações. Com apoio dos Batalhões de Niterói e São Gonçalo, conseguiram retirar esses bloqueios de forma inteligente”, disse o comandante da unidade", completou o oficial militar.