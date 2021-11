As laranjas da região são ricas em hesperidina principio ativo na fabricação de remédios venosos - Foto; Divulgação

As laranjas da região são ricas em hesperidina principio ativo na fabricação de remédios venososFoto; Divulgação

Publicado 11/11/2021 08:38

Itaboraí - Técnicos da Secretaria Municipal de Agricultura (SEMAGRI) e da Embrapa CTAA (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária), percorreram fazendas citrícolas, no bairro de Muriqui, em Itaboraí. O objetivo da visita de campo foi colher laranjas doces para extrair a hesperidina com o intuito de utilizá-la na fabricação de remédios venosos.

O técnico de agricultura da Embrapa, José Carlos Sá, explicou que o estudo é feito a partir da colheita dos frutos, nos quais precisam ter entre dois e três centímetros de diâmetro, pois contêm maior concentração da substância necessária. O estudo está sendo realizado para aumentar o rendimento da extração de hesperidina no Brasil, já que a matéria prima é importada de outros países, e a cidade é referência nessa possível otimização.

“Itaboraí tem uma história com o setor citrícola. Sempre fomos referência em qualidade com nossas laranjas. A Prefeitura de Itaboraí vem realizando ações para incentivar a produção e parcerias como a Embrapa amplia as possibilidades de mercado para o produtor através de novos estudos e tecnologias”, explicou o secretário de Agricultura, Abílio Pereira.

A pesquisa buscou em Itaboraí os tipos imaturos de laranja seleta, folha murcha e natal, visto que possuem características diferentes como o solo de outros tipos encontrados na região. As qualidades das terras itaboraienses podem ser referência nacional e fonte de investimento e desenvolvimento do setor agrícola, para além da cidade.