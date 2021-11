Feira de carros antigos em Novembro na cidade - Divulgação

Publicado 16/11/2021 19:54 | Atualizado 16/11/2021 19:58

Itaboraí - Para os apaixonados por carros, o Itaboraí Plaza, que fica na BR-101, vai receber no dia 21 des novembro, a partir das 10h, uma exposição de carros antigos, baixos e também customizados.



Uma vasta coleção com automóveis conservados que farão os visitantes viajarem no tempo, modelos de automóveis dos anos 50, 60, 70, 80 e 90 estarão a disposição do público.

Os proprietários dos veículos vão concorrer ao Top 10 da categoria; parte da mostra de carros tunados e rebaixados.