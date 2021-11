Escolas municipais em união para evitar evasão nas salas de aula na volta as aulas - Divulgação

Publicado 09/11/2021 18:07

Itaboraí - Com o intuito de evitar a evasão escolar no retorno às aulas presenciais no município, a Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), intensificou a busca ativa de alunos nas escolas municipais. A ação conta com a mobilização de todas as equipes da rede, além da parceria com as secretarias de Desenvolvimento Social (SEMDS) e Saúde (SEMSA).

De acordo com a subsecretária de Gestão e Ensino, Gláucia Vieira, o bom índice de participação dos estudantes na rede municipal já diferencia Itaboraí de outros municípios do Estado do Rio, tornando-o referência. Entretanto, destaca que o objetivo é zerar a taxa de evasão escolar no município.

"Intensificamos a busca ativa em todas as escolas da rede municipal de ensino, mobilizando os setores da Secretaria Municipal de Educação e contando ainda com o apoio de órgãos parceiros, como as Unidades Básicas de Saúde, Conselho Tutelar, CREAS e CRAS. A evasão escolar é um problema que perpassa os muros das escolas, por isso é necessário um trabalho conjunto para zerar esse índice", destacou a subsecretária.

Para realizar a busca ativa, as escolas usam diferentes estratégias para levar informação às famílias, desde comunicados por grupos de WhatsApp até bilhetes anexados a correspondências nos Correios. Segundo a assessora técnica da SEMED, Janaina Espíndola, compreender a realidade da comunidade escolar é necessário para traçar as formas de comunicação com mais eficiência.

"A busca ativa vai além da ligação para a família do aluno. É preciso conhecer o território onde a escola está inserida e quem são os atores que compõem a comunidade escolar. Temos que entender as necessidades de cada estudante e como a escola pode trabalhar o processo de acolhimento e aprendizagem da melhor forma", acrescentou Janaína.

Na Escola Municipal Arquimedes de Andrade, em Calundu, a equipe diretiva conseguiu o retorno de cerca de 85% dos alunos de forma presencial. Dos 157 estudantes matriculados da Educação Infantil ao 5º ano do Ensino Fundamental, apenas 20 crianças ainda continuam com a participação de forma remota. Entretanto, a diretora da unidade Marcilene de Souza enfatiza que todas as necessidades desses alunos foram identificadas pela equipe escolar.

"Fechamos o ano de 2020 com 100% de participação dos alunos e queremos atingir essa meta novamente. As turmas têm grupos de WhatsApp, onde fazemos muita divulgação de informações. Além disso, também fazemos visitas às famílias, quando necessário. A gente entendeu que somente a reabertura da escola não garante a participação do aluno. É preciso entender que a realidade é mais complexa e engloba uma série de fatores que extrapolam a competência escolar", disse a diretora.