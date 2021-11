Local aonde será futuro Restaurante do Povo foi visitado hoje pelo Governo do Estado - Foto: Divulgação

04/11/2021

Itaboraí - O sonho do povo de Itaboraí vai virar realidade. O secretário municipal de Desenvolvimento Social (SEMDS), Marcos Araújo, ao lado do diretor-geral do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do Leste Fluminense (Conleste), Hédio Mataruna, acompanhou as equipes das Secretarias de Estado de Infraestrutura e Obras (Seinfra) e a Desenvolvimento Social e Direitos Humanos (SEDSODH), para uma visita técnica no terreno, na manhã desta quinta-feira (04/11), para iniciar os estudos para as obras de implantação no novo Restaurante Povo para atender a população.

A Prefeitura de Itaboraí cedeu todo o terreno e a responsabilidade da construção e manutenção do projeto será do Governo do Estado, através da Secretaria de Estado de Social e Direito Humanos. O Restaurante do Povo servirá 1 mil refeições por dia ao custo de R$ 1. Já o café da manhã servido nas unidades, o Café da Manhã do Trabalhador custará R$ 0,50.

O horário para o café da manhã acontece das 7h às 9h, o almoço será servido entre 12h e 14h. O novo Restaurante do Povo será instalado na Avenida 22 de Maio, nº 4.1136, na altura do bairro Rio Várzea, ao lado do Hospital Municipal São Judas Tadeu. Para os engenheiros da Seinfra e da SEDSODH que realizaram a vistoria no local, falta pouco para o restaurante começar as intervenções.

Segundo informações das Secretarias, a inauguração está prevista para ocorrer em abril de 2022, beneficiando assim o município. Marcos Araújo lembrou ainda que o Restaurante do Povo é um desejo que a comunidade tem há muito tempo, e que, a construção do mesmo, é o resultado do trabalho do prefeito Marcelo Delaroli, desde que assumiu o governo municipal.

“Essa é mais uma conquista que tem o carimbo do prefeito Marcelo Delaroli. Sempre se dispôs a trabalhar por esse projeto e mais uma vez obtivemos sucesso. É mais um projeto que vai favorecer milhares de pessoas, fazer o bem aos cidadãos e ajudar aqueles que mais precisam. Trazer o restaurante popular é a melhor opção, estando na Avenida 22 de Maio. Tenho certeza que a instalação vai trazer um benefício enorme para nossa população", ressaltou.

Satisfeita após avaliar o espaço, a coordenadora de programa da Segurança Alimentar da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Renata Bravinho, falou que o projeto do Restaurante do Povo vai restabelecer o serviços em cidades que estavam fechadas e entre esses municípios um deles é Itaboraí.

"Gostamos muito do terreno, de fácil acesso para a população e esperamos que a iniciativa seja considerada um sucesso. Fizemos esse diálogo para a Prefeitura pela cessão do espaço. Agora, vamos fazer a licitação para construção e iremos manter o funcionamento para o povo. Itaboraí merece ter um restaurante popular. Uma cidade populosa, grande e complexa dentro da questão orçamentária. Sabemos da dificuldade em administrar um município dessas dimensões", comentou a responsável inspecionar o local.