A medida visa ampliar a cobertura vacinal na cidade, e completar a imunização de adolescentes de 12 a 17 anosFoto: Divulgação

Publicado 26/10/2021 16:13 | Atualizado 26/10/2021 16:13

Itaboraí - O intervalo de aplicação entre a primeira e a segunda dose da Pfizer será de 21 dias no município, a partir desta terça-feira (26/10). De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), a medida visa ampliar a cobertura vacinal na cidade, principalmente para completar a imunização de adolescentes de 12 a 17 anos que já receberam a primeira dose nas últimas semanas.

Portanto, o itaboraiense que recebeu a primeira dose da Pfizer até o dia 5 de outubro já está autorizado a retornar às unidades de vacinação para tomar a segunda dose. De acordo com o superintendente de Vigilância em Saúde, Renato Botticini, a redução do intervalo entre as doses tem o objetivo de atingir principalmente o público-alvo adolescente, uma vez que foi autorizada a retomada gradual das atividades admitindo a presença de até 100% do número de alunos matriculados nas escolas.

“Completar a imunização da população é importante para que os índices de casos de Covid-19 continuem estabilizados no município. Estamos organizando a logística da melhor maneira para que todos os itaboraienses consigam se vacinar. Por isso, é muito importante ficar atento às datas de retorno para a segunda dose”, afirmou o superintendente de Vigilância em Saúde, Renato Botticini.

Horários de atendimento:

O município conta com 34 polos de vacinação. No Posto de Saúde Prefeito Milton Rodrigues da Rocha, no Centro, e na Policlínica de Especialidades Médicas Vereador José de Oliveira Filoco (PEMVJOF), em Manilha, o horário de vacinação é de 8h às 16h. Já nas demais 32 unidades destinadas como polos o atendimento à população é de 8h às 15h.