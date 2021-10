Itaboraí

Adolescente de 16 anos e homem trocaram tiros com a Polícia

Eles se esconderam em baixo da cama mais foram presos por policiais militares do Batalhão de Itaboraí (35º BPM), a ação aconteceu no bairro do Porto das Caixas

Publicado 20/10/2021 14:14 | Atualizado há 5 dias