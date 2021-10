Itaboraí ultrapassa mais de 28 mil testes realizados para detecção de Covid-19 - Foto; Divulgação

Publicado 26/10/2021

Itaboraí - Com objetivo de realizar o mapeamento epidemiológico do coronavírus em toda a cidade e conter o contágio da doença, o município conseguiu atingir uma importantíssima marca no combate à pandemia causada pela Covid-19 na cidade. Ao todo, são 28.441 exames de RT- PCR para Covid -19, que foram realizados até o momento na população pela Prefeitura de Itaboraí, através da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA).

Os exames que servem para diagnosticar os casos de infecção ativa pelo vírus, e o RT - PCR (reverse-transcriptase polymerase chain reaction, na sigla em inglês) é considerado modelo “padrão ouro”, ou seja, um dos mais eficientes para detectar casos de infecção. Ao todo, oito Unidades Básicas de Saúde em toda a cidade são destinadas como pontos de coleta, com horário de atendimento de 8h às 12h, com dias específicos em cada uma delas.

A referência na testagem, no entanto, continua sendo o Hospital Municipal Desembargador Leal Junior, em Nancilândia, que conta também com um polo de atendimento no combate ao novo coronavírus de segunda a segunda-feira durante 24 horas na Estrada Prefeito Álvaro de Carvalho Júnior, s/n, em Nancilândia. De janeiro até até agora foram feitos 105.599 exames. Os testes vão continuar até durar a pandemia, informa a Secretaria de Saúde.

“Estou extremamente satisfeito em chegar ao marco de 30 mil testes. Com essas testagens em massa podemos mapear melhor os números e oferecer um diagnóstico precoce aos nossos pacientes. Somos o único município da região que atende em esquema de drive-thru, desde o auge da pandemia, sendo que as testagens para pacientes assintomáticos e sintomáticos não foram descontinuadas em nenhum momento", afirma o secretário municipal de Saúde, Sandro Ronquetti.

Protocolos de segurança

A Prefeitura de Itaboraí pede à população que continue com as medidas preventivas contra o coronavírus, mantendo o distanciamento social, utilizando máscaras e álcool gel. A recomendação da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA) é que, caso o morador apresente qualquer um dos principais sintomas da doença, inicie imediatamente o isolamento social.

Entre os sintomas mais recorrentes estão: perda de olfato ou paladar, dor de cabeça, febre, coriza, tosse, falta de ar e diarreia por dias consecutivos. Além disso, as autoridades sanitárias recomendam que cada paciente pode apresentar sintomas específicos decorrentes de outras comorbidades que também são importantes serem observados.

Confira os locais e dias de testagem em cada unidade:

– Unidade de Saúde da Família Maria Aparecida Da Silva Pereira

Dias: terças e quintas

Endereço: Rua Dezenove, 574, em Joaquim de Oliveira.

– Unidade de Saúde da Família Wanderley Vieira De Almeida

Dias: segundas e terças

Endereço: Avenida Carlos Lacerda, 1885, em Areal.

– Unidade de Saúde da Família Mangueira

Dias: quartas e quintas (9h30 às 12h)

Endereço: Estrada Ademar Ferreira Torres, 43, em Mangueira.

– Unidade de Saúde da Família Reta Nova

Dias: segundas e quartas

Endereço: Avenida José Maria Nanci, 42, em Reta Nova

– Unidade de Saúde da Família Maria do Rosário Oliveira

Dias: terças e quartas

Endereço: Rua Alcebíades Gomes Pereira, lote 48, qd. 40, em Apolo II.

– Unidade de Saúde da Família Valdober de Souza Machado

Dias: segundas e quartas

Endereço: Rua Miguel Ângelo Gimenez, 6, qd. 53, em Ampliação.

– Unidade de Saúde de Família Dimas Monteiro Nogueira

Dias: quartas e quintas

Endereço: Avenida Presidente Médici, s/n, em Visconde.

– CT Covid / Hospital Municipal Desembargador Leal Junior – 24 horas

Endereço: Estrada Prefeito Álvaro de Carvalho Júnior, s/n, em Nancilândia.