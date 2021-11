Marcelo Delaroli entrega projeto da Avenida 22 de Maio ao Governo do Estado (2).jpg - Divulgação

Publicado 04/11/2021 06:21

Itaboraí - A tão sonhada obra da Avenida 22 de Maio, a principal via do município, é a maior reclamação da população há anos, e está muito próxima de sair do papel. O prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli, entregou o projeto de revitalização, que vai revolucionar a infraestrutura viária e mobilidade urbana itaboraiense, ao secretário das Cidades, Uruan Andrade, na sede da Secretaria de Estado das Cidades.

A revitalização de toda a extensão da Avenida 22 de Maio, o projeto prevê a implantação de ciclovias, reurbanização, sinalização, asfalto novo e drenagem. Ainda reforma de mais de 20 pontos de ônibus e instalação de outros seis terminais autossustentáveis, climatizados, com wi-fi e geração de energia solar. A iniciativa será executada pela Secretaria de Estado das Cidades, através do Programa Estado Presente.

"O projeto de revitalização da nossa 22 de Maio vai sair do papel para transformar a realidade de Itaboraí em todos os sentidos. Nosso povo merece mais. Merece estrada sinalizada, a ciclovia e pontos de ônibus seguros para melhorar a qualidade de vida de todos. Isso só está sendo possível graças ao apoio do nosso governador, Cláudio Castro; do secretário das Cidades, Uruan Andrade e do nosso deputado federal, Altineu Côrtes. Muito obrigado pelo apoio de sempre, sem vocês nada disso seria possível", comentou o chefe do Executivo itaboraiense, Marcelo Delaroli.

O grande destaque da obra será a inserção da bicicleta na matriz de transportes como meio de transporte de baixo custo, capaz de ampliar o acesso da população às oportunidades de trabalho, lazer, equipamentos públicos e serviços existentes na cidade. O processo de implementação da rede de circulação para bicicletas, terá mais de 11 Km de ciclovias e ciclofaixas até 2024, e tem o potencial de redistribuir o espaço viário e consolidar esta alternativa de mobilidade para cada vez mais cidadãos.

O rio que cruza a cidade, o Rio Iguá, também terá construída uma nova ponte, além da reforma da ponte existente. A nova Av. 22 de Maio reorganizará as barracas de artesanato em cerâmica, muito conhecidas e populares no município. Os artesãos oleiros terão um lugar de destaque entre as ruas Euclides Ramos e Av. Dr. Elias Saraiva, onde serão mais valorizadas na reorganização da via com quiosques.

Receptivo às solicitações, o secretário das Cidades, Uruan Andrade, disse que as obras são de grande importância para o município, destacando o compromisso do Governo do Estado em tirar o projeto do papel. "É uma obra muito cobrada pelo governador Cláudio Castro. A população pode esperar dias melhores com toda a requalificação que será feita na 22 de Maio e em seus acessos", declarou Uruan.

As intervenções visam primeiramente trazer uma melhor mobilidade urbana e acesso ao transporte de cargas e passageiros que vêm crescendo junto com o desenvolvimento da cidade. Além de executar rede de drenagem e esgoto; tratamento viário com reestruturação das faixas da via principal e suas interseções; tratamento das vias adjacentes no Centro com melhoria na mobilidade para pedestres; intervenção urbanística na Avenida Flávio Vasconcelos e Avenida César Xará; e implantação de ciclovia /ciclofaixa com utilização do canteiro central.

Outra melhoria será a construção de trevo em desnível entre a Av. São Miguel e Av. 22 de Maio e tratamento urbanístico da via. Na interseção da Avenida 22 de maio com a Avenida São Miguel será construída uma passagem de nível em túnel com aproximadamente 280,00m que possibilitará o fim do cruzamento entre as duas avenidas garantindo que os fluxos conflitantes sejam extintos.

No final da Avenida São Miguel ainda terá duas pistas com 8,00m de largura além de um canteiro central de 10,00m de largura, e será construída duas pontes com 60,00m de largura cada para travessia do Rio Aldeia, ligando os bairros de Retiro São Joaquim e Morada do Sol. Esta será a segunda travessia sobre o Rio Aldeia que permitirá que o trânsito local seja desviado da BR-101. Os moradores da região de Itambi poderão chegar ao centro de Itaboraí sem a necessidade de passar pela região do Trevo de Manilha.

Uma área que hoje está ociosa entre o trecho que se inicia no Bairro Joaquim de Oliveira, na altura da Rua Euclides Ramos, foi proposta a criação de uma grande área de lazer com esportes recreativos, fazendo do local ponto de encontro e de partida para ciclismo, que é a principal atividade a ser contemplada.

Neste local serão implantados outras melhorias como: Pista de Skate, Tênis de mesa, Futmesa, Academia ao ar livre, Academia da 3ª idade, Playground, áreas de estar com mesas e pergolados, bicicletários, estacionamento, equipamentos urbanos como lixeiras, bancos, iluminação, acessibilidade e paisagismo, tornando o local mais atrativo para uso da comunidade em geral.