Cemitérios de Itaboraí estarão abertos para visitaçãoFoto: Divulgação

Publicado 28/10/2021 19:14 | Atualizado 28/10/2021 19:29

Itaboraí - Após o abrandamento da pandemia contra a Covid-19, este ano os cemitérios municipais de Itaboraí estarão abertos para visitação para as homenagens aos entes queridos que ocorrem no Dia de Finados (02/11). Data que marca a oportunidade para as pessoas prestarem homenagens aos entes queridos que já faleceram. A partir de sábado (30/10), os quatro cemitérios municipais estarão com os portões abertos das 8h às 17h, até terça-feira.

De acordo com a coordenadora da Funerária Municipal vinculada à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SEMDS), Maria dos Santos, a operação envolve serviços de limpeza do terreno, poda de árvores e jardinagem, pintura de muros e meio-fio.

"Na verdade existe essa manutenção durante o ano todo nos cemitérios com equipes específicas. Mas, neste momento, intensificamos para cuidar um pouco dos detalhes que são importantes para o Dia de Finados. O objetivo é que a gente possa proporcionar um ambiente melhor para as pessoas que irão visitar seus entes queridos".

Em relação ao trânsito, não haverá alteração, apenas um aumento no efetivo da Guarda Municipal de Itaboraí próximo aos cemitérios, com intuito de garantir bom trânsito de veículos e pessoas. Quem tiver dificuldade para localizar o túmulo deve se dirigir ao funcionário que estará no portão e informar o nome completo e a data do falecimento para que se possa localizar a sepultura.

Nos cemitérios públicos, será disponibilizado álcool em gel e seguirá todos os protocolos de saúde, como o uso obrigatório de máscara, regras de distanciamento social será obrigatório durante a visitação. As medidas têm como objetivo garantir a segurança de todos. No entanto, a orientação é para que, se possível, a visitação seja feita em outros dias da semana, evitando a aglomeração nestes espaços no Dia de Finados.

História

Os cemitérios da cidade guardam túmulos de personagens ilustres da história da cidade e do estado do Rio de Janeiro. "Os cemitérios de Itaboraí são riquíssimos em história e podem atrair até visitantes como acontecem em Buenos Aires, capital da Argentina. O São João Batista, inclusive, conta com uma capela e um espaço exclusivo para enterros de párocos e tem alguns túmulos tombados pelo Patrimônio Histórico", disse Tamila Quim, conservadora e restauradora do Patrimônio Público da Secretaria Municipal de Cultura.

No Cemitério Municipal São João Batista, no Centro, estão enterrados os restos mortais do escritor brasileiro e autor do clássico da literatura brasileira, o livro "A Moreninha", Joaquim Manuel de Macedo. E personalidades da história política de Itaboraí, como o ex-prefeito João Baptista Caffaro e o ex-ministro da Justiça do Império, Joaquim José Antunes.

No Cemitério Municipal de Porto das Caixas, localizado no distrito do mesmo nome, está o mausoléu da família Torres. Onde descansam o ilustre Alberto de Seixas Martins Torres e suas filhas Heloísa Alberto Torres e Maria José Alberto Torres.