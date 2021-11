Passeio ciclístico encerra programação do Outubro Rosa em Itaboraí - Foto; Divulgação

Publicado 01/11/2021 12:15

Itaboraí - Encerrando a programação do Outubro Rosa em Itaboraí, um passeio ciclístico reuniu centenas de pessoas no centro da cidade na no último sábado (30/10). O evento que contou com pessoas de todas as idades, foi realizado pela Prefeitura, por meio das Secretarias de Saúde e Esporte e Lazer, em apoio as Tops do Pedal de Itaboraí, com patrocínio do comércio local.

Uma pequena cerimônia de encerramento das ações relacionadas ao Outubro Rosa foi realizada antes do início do passeio e o secretário municipal de Esporte e Lazer, Lenon Coutinho fez alguns agradecimentos.

“Esse Outubro Rosa não poderia terminar de forma diferente. Não tinha como terminar sem a galera do pedal que está junto com a gente, não só neste mês de evento, mas o ano inteiro. Quero agradecer a todos os grupos que estão dispostos a transformar com a gente. Parabenizo a Secretaria de Saúde, na pessoa do meu amigo, Sandro, que tem feito um trabalho de excelência nesse período; a Guarda Municipal; a galera da Cultura e da Casa de Cultura; a equipe de Comunicação e tantas outras pessoas que fazem isso acontecer, em especial a minha galera da Secretaria de Esporte e Lazer que estão aí trabalhando de domingo a domingo para o trabalho não parar. Parabéns a todos e obrigado por tudo”, expressou o gestor da pasta.

O secretário municipal de Saúde, Sandro Ronquetti, também expressou gratidão pelo mês que se encerra e aproveitou a oportunidade para realizar uma oração.

“É excelente estar aqui nesse momento e quero agradecer ao nosso prefeito e a nossa primeira dama, aqui presente, pela oportunidade de estar participando de tudo isso, cada vez mais perto da população e daqueles que precisam, e a Saúde tem feito isso. A gente sai do gabinete e vai para rua para está mais perto da população, porque esse é o exemplo de gestão que a gente tem. A Saúde está aqui pra somar e é importante frisar que a prevenção é tudo. Parabenizo a todos que fazem tudo isso acontecer, em primeiro lugar a Deus, que nos permite estar vivos. Obrigado”, finalizou o secretário.

A Praça Marechal Floriano Peixoto foi o ponto de concentração e partida para o passeio e os participantes contaram com café da manhã e abastecimento de água para hidratação durante o percurso, que teve pouco mais de 5 km. Os mais de 200 inscritos percorreram a Avenida 22 de Maio, passando pelo retorno da César Xará, Comandante Ari Parreiras, retornando pela Avenida 22 de Maio.

O grupo intitulado ‘As Tops do Pedal’ é o primeiro grupo feminino de ciclistas de Itaboraí e conta com aproximadamente 96 mulheres, sendo 30 ativas e apaixonadas pelo ciclismo. A presidente do grupo, Adriana Rosa, conta que a ideia surgiu a partir de uma conversa entre amigas, que pensavam em formas de proporcionar mais liberdade para outras mulheres.

“Estávamos sentadas entre amigas e falamos sobre o nosso desejo. Éramos quatro pessoas que gostavam de pedalar e pensamos em montar um grupo e assim surgiu as ‘Tops do pedal’. Ao longo do tempo recebi muito apoio e dessa forma conseguimos realizar esse sonho de levar mais mulheres para as ruas para pedalar”, finalizou Adriana.

Após o circuito, os participantes puderam participar de um aulão de zumba e sorteio de brindes.