Segunda fase da vacinação contra Febre Aftosa e Raiva para bovinos em ItaboraíDivulgação

Publicado 08/11/2021 17:38 | Atualizado 08/11/2021 17:38

Itaboraí - A Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura (Semagri), iniciou a segunda etapa da vacinação contra a Febre Aftosa e Raiva para rebanho de gado e búfalos. A campanha vai até o dia 30 de novembro no município.

Seguindo o cronograma previsto no Programa Nacional de Vigilância em Febre Aftosa do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), a vacinação contra a doença é dividida em duas etapas, a primeira foi realizada em maio e a segunda agora em novembro. Já contra a Raiva, é aplicada anualmente no rebanho bovino e bubalino.

“A Febre Aftosa é uma das zoonoses mais contagiosas entre rebanhos bovinos e búfalos. Por isso, é muito importante manter os animais seguros, a fim de evitar perdas", explicou o secretário municipal de Agricultura, Abílio Pereira.

A vacinação deve ser agendada na sede da Secretaria Municipal de Agricultura (Avenida 22 de Maio, altura do número 7557, em Venda das Pedras) ou pelo telefone 2635-7586.