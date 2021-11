O objetivo do evento é debater as vocações, oportunidades, investimentos na volta do GasLub (antigo Comperj) - Foto: Arquivo MAIS

Publicado 07/11/2021 15:11 | Atualizado 07/11/2021 15:20

Itaboraí - A segunda-feira (08/11) na cidade será marcada por um encontro com autoridades do estado do Rio de Janeiro objetivando o crescimento de nossa região.

O Desenvolvimento Regional é um projeto da secretaria de Desenvolvimento Econômico do Governo do Estado do Rio de Janeiro. Ao todo serão 13 encontros em diversos municípios do estado, o primeiro será em Itaboraí.

VEJA COMO SERÁ O EVENTO EM ITABORAÍ QUE VAI COMEÇAR ÀS 9 HORAS DA MANHÃ E SEGUIRÁ PELO DIA INTEIRO:



–O foco é o potencial de atração de investimentos e geração de emprego do Polo GasLub (antigo Comperj).



–Diversas empresas parceiras como o Sebrae, Fecomércio, Senac, fomentando a cadeia produtiva das prefeituras.



INICIATIVAS EM CONJUNTO:

–A ideia é mapear quais as iniciativas conjuntas podem ser realizadas para potencializar o Gaslub, como, por exemplo, preparar desde já mão de obra para atender às demandas do empreendimento.





O Governador Cláudio Castro e o secretário de Desenvolvimento Econômico Vinicius Farah estarão presentes, também presentes; o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, e o presidente da Petrobras, general Joaquim Silva e Luna, entre outras autoridades.



O evento acontecerá no Clube Vera Gol que fica na Avenida 22 de Maio, 3428 em Outeiro das Pedras.



CONFIRAM A PROGRAMAÇÃO:



Manhã:

9h – Abertura

11h às 12h30 – Reunião temática | Gaslub



Tarde:

14h às 18h – Oficina | Panorama do Desenvolvimento Regional

13h às 14h30 – Saiba como ser fornecedor do Governo do Estado do Rio de Janeiro, Prefeituras Municipais e da Petrobras

14h30 – Rodada de Negócios do Compra RJ (encontro de aproximação entre grandes compradores e fornecedores regionais)



Stands Institucionais

9h às 18h Atendimento presencial (Agerio, Codin, Jucerja, Prefeituras Municipais e Parceiros)