Criminosos fizeram a motorista refém a obrigando a dirigir até Itaboraí - Foto: PMERJ

Criminosos fizeram a motorista refém a obrigando a dirigir até ItaboraíFoto: PMERJ

Publicado 05/11/2021 16:36

Itaboraí - Dois ladrões acabaram levando a pior na noite da última quarta-feira (03/11) em Itaboraí, depois de roubar um automóvel em Rio Bonito e fazer a proprietária do carro de refém e dirigir enquantoos meliantes planejavam roubar outras pessoas.

Foi quando Policiais do Batalhão de Itaboraí (35º BPM) foram avisados do roubo de um veículo modelo e marca Fiat Siena Branco que teria ido na direção de Tanguá.

Os militares então iniciaram as buscas quando na altura do bairro Duques, flagraram o veículo com a refén dirigindo sendo ameaçada pelos bandidos.

Os policiais tentaram a abordagem, mas o carro aumentou a velocidade e fugiu em direção a Itaboraí, a moça acabou perdendo o controle do veículo, quando os policiais conseguiram chegar perto e paralisar os meliantes..

Um dos elementos estava com um revólver. A vítima informou a polícia que foi abordada em Rio Bonito e obrigada a dirigir até Itaboraí.