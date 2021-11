Itaboraí

Cemitérios de Itaboraí estarão abertos para visitação no feriado de Finados

Quem não conseguir localizar o tumulo do ente querido deverá se dirigir ao funcionário que estará no portão e informar o nome completo e a data do falecimento para a localização da sepultura

Publicado 28/10/2021 19:14 | Atualizado há 1 semana