‘Mutirão Social’ para atualização do CadÚnico em Itaboraí - Foto: Divulgação

‘Mutirão Social’ para atualização do CadÚnico em Itaboraí Foto: Divulgação

Publicado 10/11/2021 09:22

Itaboraí - A Prefeitura de Itaboraí, através das Secretarias Municipais de Governo (SEMGOV) e Desenvolvimento Social (SEMDS), está percorrendo os bairros da cidade com o Mutirão Social pelo CRAS Itinerante. Com o objetivo de realizar o recadastramento e cadastramento para a atualização do Cadastro Único (CadÚnico), os agentes de vigilância social estiveram nesta terça-feira (09/11), na E.M Aldeia Velha, em Santo Antônio, e na E.M Vereador Jorge Antônio, no Sossego.

As ações começaram na segunda (08/11), sempre das 9h às 16h. Em Santo Antônio, as equipes da Prefeitura de Itaboraí realizaram mais de 200 atendimentos. A maioria dos responsáveis familiares estava interessado na atualização do cadastro e tirar dúvidas sobre o novo programa social municipal: moeda social Pedra Bonita.

"Nesse momento é importante que os moradores de Itaboraí (dentro do perfil sócio-econômico) realizem o recadastramento ou cadastramento do CadÚnico. É através dele que o cidadão estará apto para entrar em programas sociais. O próximo passo é ir ao Cras e retirar o seu número NIS. Após esse procedimento é que a Prefeitura de Itaboraí irá ter as informações necessárias para implementar o programa social Pedra Bonita e iniciar a seleção das famílias", disse o secretário municipal de Desenvolvimento Social (SEMDS), Marcos Araújo.

O CadÚnico é a ferramenta do governo federal para identificar as famílias brasileiras que possuem baixa renda e dar acesso a uma série de programas e benefícios dos governos municipal, estadual e federal. E a falta de atualização dos dados acarreta na perda desses benefícios e exclusão de programas sociais. Para evitar que isso ocorra, o recadastramento deve ser feito a cada dois anos ou quando houver mudanças na configuração familiar, de renda, endereço ou escola dos filhos.

Quem fizer o procedimento estará apto a ter acesso aos programas federais, como o Minha Casa Minha Vida e Bolsa Família, estaduais e municipais, principalmente, para a pré-seleção da Moeda Social Pedra Bonita. Quem já realizou o cadastro ou recadastro em 2021, não precisa refazer.

"Minha cunhada ficou sabendo pelas redes sociais e me contou. Eu separei os documentos e vim rapidinho fazer o meu cadastro. Fui bem atendida e o pessoal da Prefeitura retirou todas as minhas dúvidas", disse Josélia Teixeira, de 27 anos, após ter passado pela entrevista de mapeamento de perfil.

Os moradores de Santo Antônio que passaram pela ação puderam passar também pela oficina de cuidados da pele. Todos os protocolos sanitários estão sendo seguidos no Mutirão Social. Nos próximos dias (10 e 11/11), a ação estará percorrendo os bairros Sapê e Alto Jacu.

Documentos necessários para cadastro

– Da(s) crianças(a) até 15 anos:

-Certidão de Nascimento

-Declaração Escolar com o nº do Inep da escola

-Do(s) adolescente(s) de 16 até 18 anos:

-Certidão de Nascimento

-Declaração Escolar com o Nº de Inep da escola

-Identidade

-CPF

-Título de Eleitor

-Documentos do responsável e adulto da casa (acima de 18 anos), sendo eles:

-Carteira de Trabalho e Contracheque

-Comprovante de Residência (Em seu nome)

-Identidade

-CPF

-Título de Eleitor

-Cartão do Bolsa Família

Obs.: Crianças de 0 a 7 anos e mulheres grávidas, obrigatório cartão do posto.

CRAS ITINERANTE MUTIRÃO SOCIAL

Bairro: Sapê

Escola: E.M. Mariana da Glória

Endereço: Estrada do Sapê, s/nº

Datas: 10 e 11 de Novembro

Bairro: Alto do Jacu

Escola: E.M. João Augusto de Andrade

Endereço: Sambaetiba

Datas: 10 e 11 de Novembro

Bairro: Areal

Escola: E.M. PREF. Milton Rodrigues Rocha

Endereço: Av. Carlos Lacerda, s/nº

Datas: 16 e 17 de Novembro

Bairro: Apolo

Escola: E.M. Roberta Naria Sodré de Macedo

Endereço: RJ-104, Vivenda Nova Capital, s/nº

Datas: 16 e 17 de Novembro

Bairro: São Joaquim

Escola: E.MZ. Outeiro das Pedras

Endereço: Rua 6, lt. 13, Qd. 23, Ltº Bela Vista

Datas: 18 e 19 de Novembro

Bairro: Porto das Caixas

Escola: E.M. Símaco Ramos da Almeida

Endereço: Av. Nossa Senhora da Conceição, s/nº

Datas: 18 e 19 de Novembro