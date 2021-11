Sala de Memória é inaugurada com exposição do ex-prefeito e conta a hist´ria da cidade - Divulgação

Sala de Memória é inaugurada com exposição do ex-prefeito e conta a hist´ria da cidadeDivulgação

Publicado 16/11/2021 19:49

Itaboraí - A partir desta terça-feira (16/11), o itaboraiense poderá conhecer a história e memória, em alusão aos 30 anos de falecimento do João Baptista Caffaro, através da inauguração da Sala de Memória do ex-prefeito de Itaboraí. A iniciativa é fruto de parceria da Secretaria Municipal de Cultura (SEMC) com o Instituto Histórico e Geográfico Itaborahyense.

Nascido em Itaboraí, em 08 de junho de 1929, filho de pais italianos, Januário Caffaro e Antonieta Rizzardi. Começou a trabalhar muito cedo, aos 10 anos, como vendedor do Jornal “A voz do povo” de propriedade de seu pai.

Com fama de excelente farmacêutico e atencioso com seus clientes, posteriormente eleito prefeito de Itaboraí duas vezes, a primeira para o mandato de 1963 a 1967 e a segunda de 1983 a 1988.

Para o secretário municipal de Cultura, Roberto Costa, a exposição é mais um dos passos que a gestão municipal dá para fortalecer as políticas de preservação e resgate da história de Itaboraí e dos seus mais diversos agentes. Para ele, a biografia do Caffaro é extensa, recheada de idealizações e conquistas, sendo uma história que se confunde com o desenvolvimento da cidade.

"A mostra faz referência à vida do João Baptista Caffaro como cidadão e político. É a história do contexto, de um todo. São as ideias que ele trouxe, as ideias de democracia, de um povo livre e soberano. Acho que é isso que importa e é o que a gente quer trazer. Essa exposição retrata a nossa memória e a população de Itaboraí precisa conhecer a nossa história", disse Roberto Costa.

Por meio de fotografias selecionadas do acervo pessoal da família do ex-prefeito João Baptista Caffaro e de documentos, como publicações impressas da época, a montagem busca retratar passagens da vida pessoal e pública do homenageado, que foi conhecido por sua simplicidade e também por projetos audaciosos que visou para Itaboraí.

Em 1990, João Baptista foi eleito deputado estadual, com grande expressividade de votos. Faleceu em 03 de novembro de 1991, vítima de um câncer no pulmão, não completando assim, seu mandato no parlamento do estado.

João Baptista Caffaro é patrono de duas escolas e de um hospital estadual além de ser lembrado até hoje de forma extremamente positiva pela população de Itaboraí não só por sua atuação como farmacêutico, mas como gestor público.