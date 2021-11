Aluno de Itaboraí vence pela 2ª vez o concurso de confecção de cartões de Natal - Foto: Divulgação

Aluno de Itaboraí vence pela 2ª vez o concurso de confecção de cartões de NatalFoto: Divulgação

Publicado 17/11/2021 18:40

Itaboraí - Nesta quarta-feira (17/11), a Escola Municipal Padre Hugo Montedôneo Rego, em Retiro São Joaquim, foi agraciada com a cerimônia de premiação do Projeto Escola Educar para Humanizar o Trânsito da Arteris Fluminense É que pela segunda vez consecutiva o aluno do oitavo ano, José Henrique Vital Ramos, foi o primeiro lugar geral do concurso promovido pela concessionária que premiou os seis melhores desenhos de Cartões de Natal 2021 de 31 escolas do norte e leste fluminense inscritas no projeto.

O concurso deste ano foi sobre a segurança viária - “Um Voo na Via da História da Mobilidade". Os sete alunos do Ensino Fundamental II de Itaboraí concorreram no tema sobre a segurança viária e juntos com os professores de arte da escola, Viviane Soares Bergot e Mário Jorge Noronha, desenvolveram as propostas de desenho para os cartões junto com a coordenação do Ensino II, da subsecretaria de Gestão e Ensino da Secretaria Municipal de Educação (SEMED).

"Quero agradecer a Deus, a minha família e a todos os funcionários da escola pela motivação. Pensei em desistir e que teve um momento que achei que não daria tempo de entregar. Foram as palavras deles que me fizeram continuar. O desenho não é só você rabiscar um papel e não deixar o seu sentimento se expressar. Foi isso que eu procurei fazer (se expressar) e me esforçar ao máximo" disse José Henrique que explicou ainda que até chegar ao desenho final foram vários esboços necessários.

O cartão vencedor de José foi muito mais que um desenho bonito. O projeto chama atenção pelos detalhes como o respeito à sinalização de trânsito dos personagens, o uso correto dos elementos de sinalização, e até a utilização de drones como guardas de trânsito. A caracterização dos personagens também é um show a parte com os pedestres utilizando roupas de cada época da história e a referência ao desenho ganhador da última edição que neste cartão estão como motoristas.

"O José é especial. Ele tem um simbolismo muito grande e acaba incentivando todos os alunos a participar. Demonstrando que a Escola pode ser sim uma unidade transformadora", elogiou a professora de Arte.

Mais do que promover o concurso de melhor desenho. A escolha dos trabalhos vencedores devem seguir os requisitos propostos em cada tema e despertar a visão crítica dos alunos.

"A avaliação não olha nome e dados dos autores dos projetos foi uma surpresa quando vimos que era o mesmo ganhador da edição passada. O cartão do José foi o que mais cumpriu esses requisitos e a gente presta muita atenção se os desenhos estão respeitando as leis de trânsito" explicou a representante da Arteris, Munique Quadros.