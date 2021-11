Estudantes de Itaboraí receberam medalhas das Olimpíada Brasileira de Astronomia - Foto: Divulgação

Estudantes de Itaboraí receberam medalhas das Olimpíada Brasileira de Astronomia Foto: Divulgação

Publicado 23/11/2021 17:01

Itaboraí - Alunos de três escolas de Itaboraí conquistaram medalhas na 24ª Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA) edição de 2021. A cerimônia de premiação foi realizada nesta terça-feira (23/11) na E.M Guilherme de Miranda Saraiva, em Ampliação, com a presença da subsecretária de Gestão e Ensino, Gláucia Vieira, representando a Secretaria Municipal de Educação (SEMED), direção das escolas, professores, alunos e seus responsáveis.

Foram premiados 10 alunos nesta edição. Na E.M. Clara Pereira de Oliveira, em Nova Cidade, foi premiado o aluno Jorge Francisco da Silva Neto com a medalha de bronze. Na E.M Juíza Patrícia Lourival Acioli, em Itambi, foram duas medalhas de bronze para as alunas Kevilyn Sarah Freitas de Nascimento e Evelyn Farias Marques. E, mais uma vez, os alunos do E.M Guilherme de Miranda Saraiva tiveram destaque conquistando dessa vez sete medalhas (três ouros, uma prata e três bronzes).

"Estamos aqui mais uma vez para homenagear nossos alunos pelas suas conquistas. É a segunda cerimônia do ano, e estamos muito felizes. Fora do conhecimento a gente não tem transformação. Quando incentivamos o conhecimento dos nossos alunos, estamos transformando a vida deles", disse a subsecretária de Gestão e Ensino, Gláucia Vieira.

Nem a pandemia com a interrupção das aulas presenciais impediram a preparação dos estudantes. O professor de Ciências e representante da OBA, Carlos Alexandre, manteve o planejamento de aulas especiais e plano de estudo para auxiliar os estudantes. Os alunos utilizaram também o aplicativo da OBA para completar os estudos.

“Faz 10 anos que organizamos a participação dos nossos alunos na OBA. A pandemia trouxe desafios para a gente manter o interesse dos nossos alunos em participarem e os resultados vieram. Resultados que são fruto também da participação ativa das famílias que auxiliaram os alunos. Não é só apenas ganhar medalhas, mas acima de tudo ajudar a construir sonhos”, disse Carlos Alexandre.

A OBA é uma olimpíada científica promovida pelo Ministério da Educação que ocorre anualmente envolvendo estudantes das escolas públicas e privadas de todo o país. Desde 2011, com o apoio da SEMED, da direção das escolas, professores e alunos de toda a rede municipal se mobilizam para participar da competição nacional.

“A minha maior incentivadora foi a minha mãe. No começo, eu não estava muito interessado, mas a minha mãe disse que seria bom para mim participar e agora pretendo não parar por aqui e participar de outras”, disse João Miguel da Silva Lacerda, medalhista de bronze do 6º ano do E. M Guilherme de Miranda Saraiva, que estava acompanhado pela mãe, Camila da Silva Pereira, pela avó, Rosangela de Lacerda Ramos, e o pequeno irmão de três anos que eram pura emoção de orgulho.