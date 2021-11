o Projeto Transformar abriu mais um núcleo de atividades, na Praça Marechal Floriano Peixoto - Foto: Divulgação

o Projeto Transformar abriu mais um núcleo de atividades, na Praça Marechal Floriano PeixotoFoto: Divulgação

Publicado 29/11/2021 17:00

Itaboraí - Para promover saúde e bem-estar, o Projeto Transformar abriu mais um núcleo de atividades. Desta vez com aula funcional com os professores Angélica Souza e Wellington Pablo, no centro da cidade. As aulas acontecem todas às terças e quintas-feiras, na quadra da Praça Marechal Floriano Peixoto, e não tem restrição de idade. O programa é uma iniciativa da Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEMEL).

Para participar das atividades, as inscrições devem ser feitas na sede da SEMEL, que fica na Rua Doutor Mesquita, 340, também no Centro. Para se inscrever, é necessário apresentar documento de identificação e carteira de vacinação para comprovar a imunização contra a Covid-19.

O uso de máscaras é obrigatório durante as aulas. A inauguração aconteceu na última terça-feira (23/11) e mostrou que o projeto já é um sucesso. Mulheres de todas idades e de diversos bairros compareceram para movimentar o corpo. O secretário municipal de Esporte e Lazer, Lenon Coutinho, destaca o objetivo de levar o programa para diferentes públicos e regiões da cidade.

“Esse é o oitavo núcleo do Projeto Transformar que estamos ativando. Esse núcleo de funcional bem no coração do centro de Itaboraí atende os trabalhadores do comércio que podem agora se exercitar depois do expediente e também as mães que buscam os filhos das escolas ao redor e já emendam com a aula do funcional”, afirmou o secretário.

As aulas acontecem às terças e quintas-feiras sempre às 18h. Moradora do Centro, Gisele Flores, de 31 anos, participou da inauguração do projeto e contou a importância da atividade física na sua rotina.

“Meu filho participa do projeto Container dos Esportes no turno da manhã e nós responsáveis tínhamos solicitado uma atividade para nós também. Agora ficou muito mais fácil praticar uma atividade física e criar hábitos saudáveis”, disse Gisele.