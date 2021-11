Projeto Cultura Exposta desse mês foi um sucesso - Divulgação

Publicado 27/11/2021 13:51 | Atualizado 27/11/2021 13:54

Itaboraí - Dando continuidade ao Projeto Cultura Exposta, a edição deste mês de novembro traz dois jovens artistas da cena contemporânea com a exposição Arte e Sentidos.

Yanam Queiroz, de 22 anos, com a série de trabalhos intitulada "Azul"- que é composta por dez quadros de variados tamanhos, todos trazendo a cor azul em seus tons para expressar sentimentos e etapas do processo de conexão com a espiritualidade. As obras trazem as emoções da artista que vieram à tona durante a pandemia.

"Comecei a pintar durante a pandemia. Eu sempre desenhei, mas nunca pensei que se tornaria algo sério. E durante o processo de isolamento da pandemia floresceu essa vontade de me expressar. O azul tem um significado, ele é mais do que uma cor. Ele remete a melancolia, a paz, tranquilidade. E eu me identifico muito com esses significados dos tons de azul", explicou a artista.

Lucas Ferreira, de 21 anos, com a série "Ferreirart" que demonstra a sua paixão pelas artes, trazendo como principal tema e inspiração o seu cotidiano. O artista morador do bairro Santo Antônio utiliza várias técnicas como ilustração, animação, pintura e colagem.

"Tudo que produzo é o que eu vejo e escuto. Essa série começou comigo desenhando, eu fui gostando e passando para ilustração e depois para tela. Na tela, eu tive a ideia de por esses elementos (pintura e elementos do cotidiano se misturam nas telas do artista). Acho que por minha mãe ser artesã acabou me inspirando a produzir" contou o artista.

A inauguração da mostra foi no último dia 17 de novembro e na última quarta-feira (24/11) ocorreu uma live especial para falar sobre o processo de criação das obras desses dois artistas e como processo de se reconhecer enquanto artistas na contemporaneidade.

"É uma alegria muito grande poder dar visibilidade aos jovens artistas. A Secretaria Municipal de Cultura está à disposição dos fazedores de cultura de Itaboraí. O Lucas mesmo foi um dos artistas que nos procurou lá na sede da Cultura, mostrou o trabalho incrível dele e junto com a talentosa Yanam estão com essa exposição maravilhosa", disse o secretário municipal de Cultura, Roberto Costa.

O Projeto Cultura Exposta é uma iniciativa da Prefeitura de Itaboraí, através da Secretaria Municipal de Cultura, em parceria com o Shopping Itaboraí Plaza. A ideia é aproximar da população o trabalho de artistas itaboraienses e do Leste Fluminense. Assim, valorizando a cultura e produção artística.