O objetivo da campanha é prevenir e conscientizar as pessoas a se cuidarem - Divulgação

O objetivo da campanha é prevenir e conscientizar as pessoas a se cuidaremDivulgação

Publicado 02/12/2021 09:16 | Atualizado 02/12/2021 09:17

Itaboraí - Em celebração ao Dia Mundial de luta contra a AIDS, nesta quarta-feira (1º/12), a Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), realizou uma ação de conscientização e prevenção contra o HIV, na Policlínica de Especialidades Médicas Vereador José de Oliveira Filoco (PEMVJOF), em Manilha. No evento, foram disponibilizados testes rápidos para identificação do vírus do HIV e também foram distribuídos preservativos.

O evento foi organizado por profissionais do Programa de IST, AIDS e Hepatites Virais. A ação começou com uma palestra educativa sobre as formas de prevenção. Em seguida, a equipe levou panfletos informativos às ruas e semáforos no entorno da policlínica, em Manilha, e distribuiu preservativos (masculinos e femininos) para a população.

"Estamos comemorando 33 anos de luta e de conscientização contra o HIV. Esta data constitui uma oportunidade para apoiar as pessoas envolvidas na luta e para melhorar a compreensão do vírus como um problema de saúde pública. O número casos confirmados de HIV entre pessoas de 15 a 24 anos aumentou muito nos últimos anos em Itaboraí e uma das formas mais seguras de prevenção é o uso do preservativo. O morador pode solicitar as camisinhas masculinas e femininas em todas as unidades de saúde do município", destacou a coordenadora do programa, Ana Paula Rangel.

Além dos preservativos, os testes rápidos para identificação do vírus também são realizados em todas Unidades Básicas de Saúde (UBS). Se preferir, o cidadão também pode fazer o teste rápido de segunda a sexta-feira, de 8h às 16h, diretamente na sede do SAE IST/AIDS e hepatites virais, em Nancilândia (Avenida Luiz Fernando de Nanci, lt. 17, qd. 13). A assistente social do programa, Thaís Porto, ressalta que o sigilo é garantido.

"A vergonha ainda é um tabu. Mas o itaboraiense pode ficar seguro porque todo o processo é feito com sigilo, desde a testagem até o tratamento. A rapidez na detecção da doença pode ajudar muito no tratamento que é oferecido gratuitamente pelo SUS", reforçou a assistente social.

A ação contou ainda com a participação de profissionais do Consultório na Rua, Projeto Integrar e Coordenação de Saúde da População Negra, além da diretora da PEMVJOF, Daniele Fortunato, e da diretora do Departamento de Assistência das Doenças Transmissíveis, Mônica Jambôr.