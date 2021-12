Fim de semana para a família na Praça Marechal Floriano Peixoto, no Centro, e nos bairros Rio da Várzea e Santo Expedito - Divulgação

Fim de semana para a família na Praça Marechal Floriano Peixoto, no Centro, e nos bairros Rio da Várzea e Santo ExpeditoDivulgação

Publicado 03/12/2021 17:42

Itaboraí - Muita cultura e entretenimento na cidade neste fim de semana (03, 04 e 05/12). A Prefeitura de Itaboraí, através das secretarias municipais de Cultura (SEMC), Turismo (SEMTUR) e Trabalho e Renda (SEMTRA), promovem uma programação recheada de atividades para toda família na Praça Marechal Floriano Peixoto, no Centro, e nos bairros Rio da Várzea e Santo Expedito.

Nesta sexta-feira (03/12), às 20h, a Casa de Cultura Heloísa Alberto Torres, em parceria com o INCT/Ineac da Universidade Federal Fluminense e apoio da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos, lança em Itaboraí o primeiro filme sobre a vida do Padroeiro da cidade, São João Batista. O lançamento ocorre na quadra da Praça Marechal Floriano Peixoto, no Centro Histórico de Itaboraí.



O filme média-metragem “A Voz que Clama no Deserto” é baseado no primeiro Auto de São João Batista encenado na cidade, originalmente escrito pelo dramaturgo e jornalista William Mendonça e encenado pelo diretor Zeca Palácio. Para a realização do filme, reuniram-se atores itaboraienses que participaram de montagens teatrais do texto para contar a história de Batista utilizando como cenário a própria Casa de Cultura e alguns pontos do Centro Histórico de Itaboraí.

A direção ficou a cargo de Tiago Atzevedo, a direção de fotografia sob a responsabilidade de Cláudio Salles (INCT/Ineac da UFF) e o roteiro, baseado na peça original, foi escrito por Wanner Rodrigues (XR Produções). No elenco, Gabriel Matos – que teve a ideia de levar a peça de teatro ao audiovisual –, Gleyna Gleyce, Margarete Borba e Wagnera. Todo o trabalho foi feito de forma voluntária. A produção foi realizada pela Casa de Cultura Heloísa Alberto Torres, sob a coordenação do gestor Alan Mota.

"O filme é o resultado da vontade das pessoas envolvidas e de alguns apoiadores que merecem aplausos. O resultado final mostra que é possível fazer cultura de qualidade, com amor e sensibilidade. Fico feliz que a Casa de Cultura Heloísa Alberto Torres tenha possibilitado esse presente a Itaboraí. No filme, quatro atores se revezam em diversos personagens dessa história, falando sobre o homem que foi o verdadeiro arauto da vinda de Jesus Cristo é um exemplo de fé e sacrifício. O grupo de saltimbancos e contadores de histórias conduz o espectador pela vida do último dos grandes profetas", disse Alan.

No sábado (04/12), a Secretaria de Turismo e Eventos em parceria com a página Eu Curto Itaboraí realizam a segunda edição da Caminhada no Parque Paleontológico de São José. O evento contará com visita ao museu que abriga diversos tipos de fósseis, peças históricas e uma réplica da preguiça gigante, além do deck, a trilha e a lagoa de São José. Se você tem vontade de conhecer o Parque e sua história, não perca esse evento. O ponto de encontro será no parque com concentração a partir das 8h.

Quem ainda não comprou os presentes de Natal, pode aproveitar para prestigiar os empreendedores locais. Sábado e domingo, a Feira Art estará na Praça do Supermercado Costa Azul e a Feira Top Fashion estará em frente ao clube Vera Gol. Nelas, os itaboraienses podem encontrar artigos de artesanato, vestuário e muita gastronomia.

Para encerrar o fim de semana, no domingo (05/12), a partir das 9h, acontece mais uma edição da "Rataria", encontro de carros antigos, na Praça Marechal Floriano Peixoto, no Centro. Não deixe de ir e garantir a sua foto em frente das raridades.