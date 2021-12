Obras de construção da praça no bairro Santo Antônio começaram - Foto; Divulgação

Obras de construção da praça no bairro Santo Antônio começaramFoto; Divulgação

Publicado 06/12/2021 16:40 | Atualizado 06/12/2021 16:41

Itaboraí - Foi dado o pontapé inicial para os moradores do bairro Santo Antônio, em Itaboraí, realizarem um sonho antigo: ganhar uma praça moderna e urbanizada. A obra é fruto da determinação do prefeito Marcelo Delaroli e as intervenções estão sendo executadas pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SEMSERP).

De acordo com o projeto, a praça vai ter playground, academia da terceira idade, além de área para prática de esportes. E para garantir o lazer com segurança, será feita a instalação de iluminação pública moderna. A nova área de lazer deve ficar pronta em seis meses, atendendo a mais de 3 mil pessoas, que moram inclusive nos bairros vizinhos.

"Mais uma semana começando com bênçãos pra Itaboraí e dessa vez os moradores de Santo Antônio e região, são os contemplados. As obras da nova praça foram iniciadas e em breve a população poderá contar com um novo espaço. A população merece essa área de recreação, moderna e segura para toda a família aproveitar. É claro que sozinho não chegamos a lugar algum, por isso agradeço a parceria de todos que estão firmes no propósito, colocando a mão na massa por Itaboraí", comentou o chefe do Executivo itaboraiense.

A praça faz parte da política de bem-estar e lazer, visando proporcionar a comunidade do Bairro do Bela Vista, com mais espaços de lazer. Com estrutura acolhedora, para garantir o bem-estar da comunidade, o local, que antes não tinha utilidade, servirá agora, para o bate papo das pessoas, espaço de brincadeiras para crianças e outros.

Os moradores já comemoram a novidade, como o aposentado José Maria Botelho, de 68 anos e morador do bairro há 50. “Vai ser muito bom para gente ter esta praça. Tanto para as crianças quanto para os adultos. Muitos governos passaram, mas o atual, em apenas seis meses de gestão, tirou do papel o nosso pedido tão antigo. Quero parabenizar o prefeito Marcelo Delaroli por isso”, destacou Seu José Maria.