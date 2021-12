CRAS Itinerante e Programa Cidadania Presente na Praça Marechal Floriano Peixoto - Foto: Divulgação

Publicado 08/12/2021 09:19 | Atualizado 08/12/2021 09:20

Itaboraí - O segundo dia da edição CRAS Itinerante, promovido pela Prefeitura de Itaboraí, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SEMDS) nesta terça-feira (07/12), na quadra da Praça Marechal Floriano Peixoto, no Centro, ganhou o reforço dos cartórios de registro civil da cidade e da Defensoria Pública, através da realização do Programa Cidadania Presente do Conleste.

Os serviços mais procurados desta edição estão sendo solicitações de pedidos de segunda via de documentos civis como certidão de nascimento e RG. Também estão sendo oferecidos serviços de recadastramento e cadastramento para a atualização do Cadastro Único (CadÚnico). No primeiro dia, segunda-feira (06) foram realizados 300 atendimentos e a expectativa é superar essa meta neste segundo dia do evento com a presença dos parceiros até o encerramento que acontece amanhã, quarta-feira (08/12).

"Mesmo com a chuva a procura está sendo grande. A maioria das pessoas estão vindo em busca dos serviços de isenção de emissão da 2ª via de documentos e também estamos tendo muitos pedidos de correção de dados de documentos. Hoje, devemos superar o número de atendimentos, ainda estamos pela manhã e já realizamos mais de 150 atendimentos", disse o secretário municipal de Desenvolvimento Social, Marcos Araújo.

O programa Cidadania Presente do Conleste busca combater um problema crônico do país: o sub-registro civil. Os números de crianças e adultos brasileiros sem documentos é alto, por isso a proposta do Conleste de percorrer os municípios do Leste Fluminense para ajudar na erradicação da subnotificação do registro civil, além de priorizar processos de registro tardio, através da presença da Defensoria. Nesta edição, os cidadãos também puderam aproveitar as oficinas de artes infantil, tranças e tenda da Saúde para aferir a pressão.

"Fiquei sabendo do evento pelo site da Prefeitura e aproveitei para pedir a segunda via do meu RG. Vim com meu filho e fiquei muito contente de terem pensado num espaço para entreter as crianças enquanto a gente resolve as pendências", disse Ana Carolina dos Santos, de 32 anos, moradora de Nova Cidade.

Para fechar o evento, ainda aconteceu no Salão Nobre da sede da Prefeitura de Itaboraí, a palestra “A Importância dos Comitês Municipais de Sub-registro e documentação básica” tendo como convidada a coordenadora da superintendência de pessoas desaparecidas e documentação básica da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Susam Azevedo. A palestra foi transmitida online pela Escola Pública de Estado do Conleste para toda região do Leste Fluminense.

Compareceram ao evento, o diretor-geral do Conleste, Hédio Mataruna; o diretor de projeto do Consórcio, Carlos Cavalcanti; o secretário municipal de Desenvolvimento Social de Itaboraí, Marcos Araújo; o superintendente de prevenção e enfrentamento ao desaparecimento de pessoa e ampliação do acesso à documentação básica, Jovita Belfort e a coordenadora de Superintendência de Pessoas Desaparecidas e Documentação Básica da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos do Estado, Dra. Susam Azevedo. Além dos coordenadores dos equipamentos da SEMDS; representantes da Secretaria Municipal de Educação e a secretária municipal de Assistência Social de Tanguá, Hezimara Duarte.