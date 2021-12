Projeto de Educação Sanitária nas Escolas Rurais (PESER) em Itaboraí fecha o ano com formatura dos alunos - Foto: Divulgação

Projeto de Educação Sanitária nas Escolas Rurais (PESER) em Itaboraí fecha o ano com formatura dos alunosFoto: Divulgação

Publicado 09/12/2021 17:06

Itaboraí - Implantado pela primeira vez em Itaboraí neste ano, o Projeto de Educação Sanitária nas Escolas Rurais (PESER) da Secretaria Estadual de Agricultura em parceria com a Prefeitura de Itaboraí, através da Secretaria Municipal de Agricultura (SEMAGRI) e da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), encerra as atividades com as cerimônias de encerramento nas três escolas municipais rurais beneficiadas. Nesta quarta-feira (09/12), os alunos do 5° ano da Escola Municipal João Augusto de Andrade, em Sambaetiba, foram a primeira turma do projeto a se formarem.

O PESER já é sucesso em outros municípios, primeiro ele busca capacitar os professores do ensino fundamental de áreas rurais para que possam implantar o projeto de educação sanitária nas escolas rurais. Depois, os professores realizam aulas temáticas utilizando um material educativo que aborda temas como: febre aftosa, raiva, brucelose, tuberculose, alimentos seguros, teníase, agrotóxicos e destino das embalagens, temas relevantes para a vida no campo.

Presente na cerimônia de formatura, a chefe do núcleo de defesa agropecuária da região de Itaboraí da Secretaria Estadual de Agricultura, Valéria Teixeira, disse que um dos objetivos do PESER é possibilitar maior conhecimento sobre práticas saudáveis do meio rural aos alunos do Ensino Fundamental.

"O projeto incentiva o compartilhamento do conhecimento em saúde. Mostra que através da saúde dos animais, a gente acaba cuidando da saúde humana. Foram trabalhados em sala de aula temas como alimentos seguros e doenças dos animais com informações preciosas que podem ser repassadas em casa por essas crianças. A partir de hoje cada aluno será um multiplicador desse conhecimento" destacou Valéria Teixeira.

Os 15 alunos da professora Viviane dos Santos receberam um certificado pelos trabalhos realizados. O secretário municipal de Agricultura, Abílio Pereira, presente na formatura destacou o capricho e a interdisciplinaridade das atividades. Apostila, cartazes, simulação de compras no mercado e até um cordel foram produzidos nas aulas do projeto.

"É muita emoção de formar essas crianças. E vê que elas são sementes, crescendo para colher bons frutos. Trabalho firme de educação que superou as expectativas com tanto cuidado em produzir essas atividades, até com apostila com os assuntos abordados no projeto" disse o secretário da SEMAGRI, Abílio Pereira.

Os alunos da Escola Municipal João Augusto de Andrade também participaram da formatura do Programa Educacional de Resistência às Drogas (PROERD). Nesta sexta-feira (10/12) será a vez da Escola Municipal Alfredo Torres, em Pachecos, e da Escola Municipal Outeiro das Pedras, Bela Vista, realizarem as cerimônias de formatura.