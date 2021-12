Curso de capacitação para profissionais do Centro Cardiológico - Foto; Divulgação

Publicado 10/12/2021 10:09

Itaboraí - Prosseguindo com o programa de educação permanente e qualificação de seus funcionários, a Prefeitura de Itaboraí, através da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), realizou o curso de capacitação na abordagem à vítima de trauma e a reanimação cardiopulmonar. O curso foi voltado para os profissionais do Centro Cardiológico Sidney dos Santos Cotrim, na manhã desta quinta-feira (09/12).



O treinamento apresentou orientações de segurança, tanto da vítima, quanto da equipe de socorristas, noções de cinemática do trauma, formas de abordagem, entre outras. E visa capacitar toda a equipe para o atendimento pré-hospitalar, inclusive nas próprias unidades.

De acordo com a coordenadora do Centro Cardiológico e do Núcleo de Educação às Urgências, Fabiani Barcelos, o objetivo é a sistematização no atendimento prestado ao paciente politraumatizado, diminuir as taxas de mortalidade e o número de sequelas temporárias e definitivas.

“O treinamento proporciona ainda o benefício decorrente da diminuição do sofrimento das vítimas e da sociedade. O objetivo do curso é qualificar todos os trabalhadores da rede pública, adequando-os à portaria que estabelece os procedimentos no território nacional,” explicou a coordenadora do Núcleo de Educação às Urgências.

O curso foi desenvolvido pelo instrutor Claudemir Quirino, que seguiu o conteúdo programático, cinemática do trauma, abordagem as vias aéreas, oficinas práticas com manequim de vias aéreas com inserção de cânula orofaríngea, nasofaríngea, máscara laríngea, aspiração com cateter rígido e maleável.

Para lidar com todas as urgências de saúde teve ventilação assistida com Bolsa Válvula Máscara (BVM) e máscara com reservatório. Já na prática de exame da vítima de trauma, os alunos aprenderam o atendimento nas regiões da cabeça, pescoço, pelve, tórax, membros inferior e superior, que acontece simulação de situações que normalmente são encontradas.

Centro Cardiológico de Itaboraí Sidney dos Santos Cotrim:

A unidade conta com quatro consultórios médicos, banheiros, dois consultórios de eletrocardiograma, um de teste ergométrico, um de eletroencefalograma e um de ultrassonografia. A equipe é composta por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e equipe administrativa.

No local são oferecidos além de consultas cardiológicas, exames de ultrassonografia (serve para visualizar em tempo real qualquer órgão ou tecido do corpo), eletrocardiograma (avalia a atividade elétrica do coração), eletroencefalograma (avalia a atividade elétrica do cérebro), ecocardiograma transtorácico com doppler de carótidas, membros superiores e inferidos (valia o fluxo de sangue dos vasos sanguíneos) e também testes ergométricos (avaliação ampla do funcionamento cardiovascular).

Para atendimentos é necessário procurar primeiramente a Unidade de Saúde de referência do paciente e receber encaminhamento da equipe de Saúde. Os agendamentos respeitam os protocolos do Ministério da Saúde relacionados à prevenção da Covid-19, priorizando a classificação de risco na solicitação médica, para que não sejam feitas aglomerações. O local funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na Rua João Caetano, 370, Centro.