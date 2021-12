Tráfico sofre prejuízo de R$ 300 mil em Itaboraí - Foto: PMERJ

Tráfico sofre prejuízo de R$ 300 mil em ItaboraíFoto: PMERJ

Publicado 10/12/2021 14:11

Itaboraí - Quatro traficantes de drogas foram presos na operação da Polícia Militar que aconteceu ontem (quinta-feira 09/12) no Complexo da Reta em Itaboraí, e foram apreendidos mais de 10 mil pinos de cocaína, milhares de pedras de crack, munições e outros tipos de drogas também. Foram apreendidos também uma pistola e 20 litros de produtos químicos para produção de "loló", e um automóvel roubado foi recuperado.

Estima-se que o trafico de drogas sofreu um prejuízo de mais de R$ 300 mil reais em Itaboraí.

A Polícia Militar informou que a operação contou com reforço de veículos blindados dos Batalhões de Niterói (12° BPM), São Gonçalo (7° BPM), e equipes de buscas do serviço de inteligência (P2), foram retiradas várias barricadas colocadas por criminosos para dificultar a ação policial.



De acordo o setor de inteligência do Batalhão de Itaboraí, um dos objetivos da operação era prender o "BR", traficante conhecido da região. Informaram ainda que o Complexo da Reta funciona como uma espécie de “Centro de Distribuição de drogas” para Itaboraí, Tanguá, Rio Bonito e Cachoeiras de Macacu.