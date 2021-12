Natal Luz Itaboraí está sendo montado para início no próximo domingo - Foto; Divulgação

Publicado 10/12/2021 17:47

Itaboraí - Bom Velhinho chegará neste domingo (12/12) para a abertura do Natal Luz em Itaboraí. O Papai Noel chegará de trenzinho para inaugurar a árvore de Natal no bairro de Santo Expedito, na altura do número 3126 da Av.22 de Maio, e percorrerá a avenida até a praça do Outeiro das Pedras, onde as luzes de Natal irão acender. De lá a comitiva de Natal segue até a praça Alarico Antunes, no centro, para inaugurar a segunda árvore de Natal.

O trajeto inicia às 18h e encerra na praça Marechal Floriano Peixoto, no Centro, com a solenidade de abertura da programação natalina em Itaboraí. Por volta das 20h, o prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli, acompanhado do Bom Velhinho participam do acender das luzes natalinas e da abertura da Casa do Papai Noel ao público. E o coral do colégio Adventista realiza a primeira cantada em frente a escadaria da Igreja São João Batista.

De acordo com o prefeito, Marcelo Delaroli, esse clima consolida um novo momento para Itaboraí. Ele lembrou que ‘são conquistas para um povo que estava esquecido’.

“Quero convidar vocês para festejar o Natal, não esquecendo de seguir os cuidados com a saúde, uso de máscara, álcool gel e demais cuidados. Trabalhando para devolver a esperança ao povo e oferecer qualidade de vida para nosso povo. Nossa população merece esse evento que estamos realizando. Estamos devolvendo ao morador a cidade de Itaboraí. A sensação de ter de volta a emoção de estar com a família em volta do Natal”, comentou o chefe do Executivo municipal.

A cidade contará com uma programação especial para o fim do ano. Além da iluminação Natalina que ficará instalada até 10 de janeiro, acontecerão feiras com empreendedores locais, apresentações de danças, e atividades esportivas. Confira a programação especial de Fim de Ano que a Prefeitura de Itaboraí preparou:

11/12/2021

a partir das 15h

Feira Art na Praça – Supermercado Costaazul.

Feira Top Fashion – Em frente ao clube Vera Gol.

12/12/2021

9h – Comemoração Dia da Bíblia – Praça Itamar da Silva Junior

10h às 12h – Contação de histórias, apresentação do projeto EDUCASOM com tema natalino e comemoração do aniversário da biblioteca Joaquim Manoel Macedo

a partir das 15h

Feira Art na Praça – Supermercado Costazul.

Feira Top Fashion – Em frente ao clube Vera Gol.

15h - Apresentação com Coral Vocallis - praça Marechal Floriano Peixoto

16h - Apresentação musical na Travessa Espírito Santo, no Centro

18h – Inauguração da árvore de Natal na Av.22 de Maio, altura do bairro Santo Expedito

18h30 – Inauguração do Natal Luz Praça do Outeiro das Pedras

19h – Inauguração do Natal Luz Praça Alarico Antunes, Centro

20h – Inauguração do Natal Luz na Praça Marechal Floriano Peixoto em seguida abertura da Casa do Papai Noel ao público

20h30 – Coral Adventista – em frente escadaria da Igreja

15/12/2021

18h - Inauguração da exposição do artista Arty Junior, na sala do projeto Cultura Exposta, da Secretaria Municipal de Cultura, no Shopping Itaboraí Plazza

18h até 22h - Presença do Papai Noel e passeio de trenzinho e seus personagens - praça Marechal Floriano Peixoto

16/12/ 2021

18h até 22h - Presença do Papai Noel e passeio de trenzinho e seus personagens - praça Marechal Floriano Peixoto

17/12/2021

18h – Espetáculo Carroça dos Sonhos – Projeto Vamos Criança - praça Marechal Floriano Peixoto

18h até 22h - Presença do Papai Noel e passeio de trenzinho e seus personagens - praça Marechal Floriano Peixoto

19h – Convergência Natalina – Comemoração de 10 anos do coletivo cultural na Travessa Espírito Santo

18/12/2021

18h – Quem dança é mais feliz – Apresentação de final de ano do grupo de dança Muniz Menezes - na praça Marechal Floriano Peixoto

18h até 22h - Presença do Papai Noel e passeio de trenzinho e seus personagens - praça Marechal Floriano Peixoto

20h – Cantata – Praça Marechal Floriano Peixoto

15h – Feira Top Fashion – Em frente ao clube Vera Gol

19/12/2021

9h – Culto dos Caminhoneiros – Local: Citrus Clube.

14h – Torneio de Futmesa - Praça Marechal Floriano Peixoto

15h – Torneio de Basquete 3x3 - Praça Marechal Floriano Peixoto

16h – Companhia de dança Muniz Menezes - Praça Marechal Floriano Peixoto

15h - Feira Top Fashion – Em frente ao clube Vera Gol

18h até 22h - Presença do Papai Noel e passeio de trenzinho e seus personagens - praça Marechal Floriano Peixoto

20/12/2021



18h até 22h - Presença do Papai Noel e passeio de trenzinho e seus personagens - praça Marechal Floriano Peixoto

21/12/2021

18h – Desfile de Folia de Reis - concentração em frente a Casa de Cultura Heloísa Alberto Torres

- Live com o cantor Lucas no Anfiteatro da Estação Cidadania, em Nova Cidade

18h até 22h - Presença do Papai Noel e passeio de trenzinho e seus personagens - praça Marechal Floriano Peixoto

22/12/2021

18h até 22h - Presença do Papai Noel e passeio de trenzinho e seus personagens - praça Marechal Floriano Peixoto

23/12/2021

18h até 22h - Presença do Papai Noel e passeio de trenzinho e seus personagens - praça Marechal Floriano Peixoto

20h – Cantata – Praça Marechal Floriano Peixoto

24/12/2021

12h até 15h - Presença do Papai Noel