Os militares foram informados que os criminosos estavam em uma localidade conhecida como Ilha - Foto: PMERJ

Publicado 13/12/2021 15:48

Itaboraí - Mais duas mortes em Itaboraí, desta vez dois homens morreram num tiroteio com a polícia na manhã desta segunda-feira (13/12).

De acordo com a Polícia Militar, policiais do 35°BPM foram até o bairro para verificar uma denúncia de que envolvidos na chacina ocorrida no bairro Santo Joaquim, no domingo (12/12), estariam escondidos num uma matagal assim que os agentes chegaram foram recebidos a bala.

Na troca de tiros dois suspeitos, oriundos da Bahia e do Pará, foram baleados e não resistiram aos ferimentos, os meliantes faleceram no local. Com eles, foram apreendidos um fuzil, uma pistola, um revólver, dois rádios transmissores e muitas drogas.