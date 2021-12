Natal Luz encanta e anuncia chegada do Papai Noel em Itaboraí - Foto: Divulgação

Publicado 14/12/2021 13:59 | Atualizado 14/12/2021 13:59

Itaboraí - A magia do Natal já chegou em Itaboraí. A iluminação especial da Praça Marechal Floriano Peixoto, no Centro, encantou moradores e deu início à programação do Natal Luz 2021, no último domingo (12/12). Para celebrar o acender das luzes, o Papai Noel chegou de trenzinho, estreou a nova casinha instalada na praça e posou com crianças para fotos.

Por causa do mau tempo, a solenidade de abertura que contou com a apresentação do Coral do Colégio Adventista e a Banda da Guarda Municipal precisou ser adiada. A cidade terá uma programação especial para todo o período de fim de ano. Além da iluminação natalina, que ficará instalada até 10 de janeiro, acontecerão feiras com empreendedores locais, apresentações de danças e atividades esportivas.

O prefeito Marcelo Delaroli destacou a importância de celebrar o Natal para as famílias do município. "O nosso Natal está apenas começando. Depois de um ano de tantas lutas e incertezas, o povo de Itaboraí merece muita alegria e esperança de um novo tempo para a nossa cidade. Neste domingo, as coisas não saíram como planejamos com todo carinho e cuidado, mas mesmo sem a cerimônia demos início ao Natal Luz", enfatizou o chefe do Executivo itaboraiense.

Ao longo da semana, outros pontos da cidade serão decorados e iluminados, como a árvore da Praça Alarico Antunes, no Centro. De acordo com o secretário municipal de Turismo e Eventos, José Carlos Cobra, o Papai Noel receberá a população na Praça Marechal Floriano Peixoto, de terça a domingo, até o dia 24 de dezembro.

"É um momento de muita emoção para todas as famílias de Itaboraí. O Natal Luz marca um novo tempo para a nossa cidade, um tempo de transformação e união", ressaltou o secretário.

A pequena Maria Eduarda, de sete anos, foi uma das crianças que ficou encantada com a presença do Bom Velhinho na abertura do Natal Luz em Itaboraí. O pai da menina, o motorista Flávio Costa, de 30 anos, conta que nunca viu a cidade tão bonita para celebrar o Natal.

"Sou nascido e criado em Itaboraí, nunca vi nossa cidade tão linda nessa época. Ficamos todos encantados com a decoração de Natal. A pandemia tirou das crianças a possibilidade de viver o momento do Natal no ano passado. Precisamos trazer de volta esse espírito de união e de família", disse o morador.

Quem quiser visitar e tirar fotos com o Papai Noel até a véspera do Natal (24/12)

• 14/12/2021 – Terça feira

18h00 às 22h00

• 15/12/2021 – Quarta feira

18h00 às 22h00

• 16/12/2021 – Quinta feira

18h00 às 22h00

• 17/12/2021 – Sexta feira

18h00 às 23h30

• 18/12/2021 – Sábado

18h00 às 23h30

• 19/12/2021 – Domingo

18h00 às 23h30

• 21/12/2021 – Terça Feira

18h00 às 22h00

• 22/12/2021 – Quarta feira

18h00 às 22h00

• 23/12/2021 – Quinta feira

18h00 às 22h00

• 24/12/2021 – Sexta feira

10h00 às 16h00