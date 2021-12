Corujas devolvidas ao seu habitat natural - Foto: Divulgação

Corujas devolvidas ao seu habitat naturalFoto: Divulgação

Publicado 22/12/2021 10:11

Itaboraí - Resgatadas em diferentes bairros de Itaboraí, três corujas-buraqueiras (“Athene cunicularia”, nome científico) foram devolvidas à natureza, na tarde desta terça-feira (21/12), no Parque Natural Municipal Paleontológico de São José de Itaboraí, no distrito de Cabuçu. A soltura foi realizada por agentes do Grupamento Especial de Proteção Ambiental (GEPAM) da Guarda Municipal.

As aves foram devolvidas ao habitat natural após passarem por um período de reabilitação. De acordo com o GEPAM, os animais não apresentavam boas condições físicas quando foram resgatados e precisaram ser encaminhados para receber cuidados na ONG SOS Vida Silvestre, em Cachoeiras de Macacu.

O primeiro resgate foi feito no dia 3 de novembro, quando o animal apareceu debilitado em um sítio no bairro de Vila Rica. No dia 25 do mesmo mês, moradores de um condomínio no Centro realizaram a entrega voluntária de uma outra coruja na sede da Guarda Municipal. Já no dia 3 de dezembro, a terceira ave foi resgatada após atingir um veículo, em Marambaia.

Responsável pela soltura, o coordenador do GEPAM, agente Silveira, informou que as três corujas resgatadas ainda não chegaram à fase adulta.

“É muito importante o morador colaborar com as informações para que a gente possa efetuar o resgate. Quando encontrar qualquer animal silvestre, basta entrar em contato com a Guarda Municipal”, afirmou o coordenador.

Para solicitar o resgate de animal silvestre, a população itaboraiense pode entrar em contato por meio do canal de telefone 153, da Guarda Municipal de Itaboraí, que as informações relativas à proteção ambiental são encaminhadas para o GEPAM.