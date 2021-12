Itaboraí passa oferecer tratamento de varizes com técnica moderna sem necessidade cirúrgica - Foto: Divulgação

Publicado 15/12/2021 17:17 | Atualizado 15/12/2021 17:17

Itaboraí - Itaboraí passa a ser polo de referência no Leste Fluminense no tratamento de varizes no estado do Rio de Janeiro. Parceria entre a Prefeitura de Itaboraí, através da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), e a Fundação de Apoio à Pesquisa, Ensino e Assistência à Escola de Medicina e Cirurgia da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (FUNRIO) permitirá que os pacientes da cidade tratem varizes através do método inovador de aplicação de espuma.

Nesta terça-feira (14/12), o prefeito Marcelo Delaroli, acompanhado pelo secretário municipal de Saúde, Sandro Ronquetti, compareceu ao Centro de Especialidades de Saúde de Itaboraí (CESI), em Quissamã, para conferir os primeiros atendimentos do médico cirurgião e professor da Unirio, Bernardo Barros, e sua equipe.

"Com o convênio, Itaboraí passa a ser o terceiro local do estado a oferecer um tratamento moderno contra as varizes. Menos invasivo e com rápida recuperação possibilitando a realização de mais atendimentos na rede pública do município. Quero agradecer ao senador Portinho, graças a emenda que ele destinou para nossa cidade, estamos conseguindo trazer essa melhoria e muitas outras para Saúde local", disse o prefeito Marcelo Delaroli.

A técnica com espuma consiste em misturar líquido esclerosante, no ar e agitá-los, e preencher as varizes e vasos através da aplicação desse líquido com uma seringa. Com o auxílio de um aparelho de ultrassom portátil, o médico consegue tratar tanto as varizes de alto calibre, quanto as menores. Neste caso, utilizando uma concentração da espuma menor, para adaptar-se ao tamanho.

O método apresenta inúmeras vantagens para os pacientes como realização da aplicação em consultório, sem necessidade da cirurgia convencional; recuperação mais rápida; não requer anestesia; sendo muito mais eficiente para casos de varizes médias e grossas, além de úlceras venosas.

"Eu estava a mais de três anos na fila de espera para resolver meu problema de varizes. A Secretaria de Saúde entrou em contato e já nessa semana vim me consultar com o médico e realizarei o procedimento em janeiro. Eu tinha medo porque achava que seria uma cirurgia, fiquei mais tranquila quando o médico me explicou como é o método da espuma. A recuperação é mais rápida e não vou precisar ficar muito tempo afastada do trabalho" contou Kathely Siqueira, de 29 anos, moradora de Itambi.

Com o protocolo exclusivamente ambulatorial e resolutividade de casos complexos, o tratamento com Espuma Densa se tornou a principal alternativa para esse tipo de patologia para os pacientes do SUS. No estado, apenas mais dois locais oferecem a alternativa, às universidades públicas UERJ e Unirio. Colocando Itaboraí agora como principal alternativa para os pacientes do Leste Fluminense que enfrentam a patologia.

"A contratação do convênio com a Funrio é o primeiro passo para implementar o projeto espuma. Também iremos trazer para nossa cidade outro importante projeto que é o de Telemedicina. São mais médicos especialistas e novos equipamentos para Itaboraí", afirmou o secretário municipal de Saúde, Sandro Ronquetti.

A SEMSA já iniciou o contato via Central de Regulação com os pacientes para iniciar os primeiros procedimentos. A orientação para os pacientes que não estão ainda cadastrados na Central de Regulação é procurar a Unidade de Saúde Básica na sua localidade para serem avaliados por uma equipe médica que encaminhará para o atendimento especializado.