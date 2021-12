Sem o protetor, cães estão à espera de adoção. - Foto: Rede Social

Publicado 15/12/2021 10:48

Itaboraí - Rubens Machado Pereira, era conhecido na cidade como o protetor dos cães, infelizmente seu corpo foi encontrado sem vida no quintal do sítio em que vivia com seus mais de 180 cães, no último sábado (11/12).

Agora os animais estão órfãos, vários outros protetores estão tentando conseguir um novo lar para os cães.

De acordo com a protetora Ana Busch, cerca de 30 animais já foram adotados, porém faltam 150 cães que ainda estão sozinhos.



“São muitos animais de pequeno porte que precisam ser adotados. No entanto, as adoções precisam ser conscientes. Precisamos que a pessoa que for adotar, realmente seja comprometida em tratar bem o animal”, completou Ana.

Ela ainda disse que o grupo está se revezando para alimentar os animais.



Segundo a Prefeitura de Itaboraí, o secretário municipal de Agricultura, Abílio Pereira, já foi até o sítio para verificar as reais condições dos cães e disponibilizou um caminhão pipa d’água para fornecer água para os animais e também rações para alimentar os cachorros.



Quem puder e quiser ajudar os animais é só clicar neste link: https://www.instagram.com/p.a.itaborai/