Além da magia da neve artificial, presença do Papai Noel e personagens vivoFoto: Divulgação

Publicado 16/12/2021 18:41 | Atualizado 16/12/2021 18:47

Itaboraí - O clima natalino chegou em Itaboraí. A programação do Natal Luz da Prefeitura de Itaboraí deste fim de semana (17, 18 e 19/ 12) promete fazer 'nevar' na chegada do Papai Noel, a partir das 18h, na Praça Marechal Floriano Peixoto, no Centro. O bom velhinho vai chegar no tradicional trenzinho acompanhado dos personagens favoritos da criançada sob neve artificial.

A cidade está com uma programação especial para todo o período de fim de ano. Além da iluminação natalina, que ficará instalada até 10 de janeiro, estão acontecendo feiras com empreendedores locais, apresentações de danças e atividades esportivas.

“Estamos dando prosseguimento à nossa programação de Natal. Este foi um ano de dificuldades, mas também foi um ano em que nós conseguimos superar vários desafios e estamos conseguindo vencer a pandemia. Por isso, o Natal da Prefeitura de Itaboraí este ano não poderia ter outro nome como o Natal Luz. A esperança de que dias melhores estão vindo, a esperança de que um ano melhor está vindo”, disse o secretário municipal de Turismo e Eventos, José Carlos Cobra.

Nesta sexta-feira (17/12), às crianças da cidade poderão tirar fotos com Papai Noel, andar de trenzinho e curtir a presença dos personagens vivos como o Homem Aranha, Mickey e a Minnie. O momento especial vai ficar por conta da simulação de neve para encantar pais e filhos.

No sábado (18/12), a festa continua com a apresentação natalina com Cantata e grupo Vocalis. Além da magia da neve artificial, presença do Papai Noel e personagens vivos.

No domingo (19/12), a programação começa cedo com atividades esportivas na quadra da Praça Marechal Floriano Peixoto, a partir das 14h. Encerrando o fim de semana, a noite tem encenação do auto de Natal em frente a Igreja São João Batista, às 20h.

Quem quiser visitar e tirar fotos com o Papai Noel será até a véspera do Natal (24/12)

• 17/12/2021 – Sexta feira

18h00 às 23h30

• 18/12/2021 – Sábado

18h00 às 23h30

• 19/12/2021 – Domingo

18h00 às 23h30

• 21/12/2021 – Terça Feira

18h00 às 22h00

• 22/12/2021 – Quarta feira

18h00 às 22h00

• 23/12/2021 – Quinta feira

18h00 às 22h00

• 24/12/2021 – Sexta feira

10h00 às 16h00