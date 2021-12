A ação da Guarda Municipal em conjunto com os lojistas do centro da cidade: ação solidária e espírito de Natal - Foto: Divulgação

Publicado 24/12/2021 16:46

Itaboraí - Para proporcionar um Natal mais feliz para cerca de 100 crianças de Itaboraí, a Secretaria Municipal de Segurança (SEMSEG), através do Grupamento Especial de Ronda Escolar (GERE), distribuiu brinquedos arrecadados pelo projeto Guarda Municipal Solidária, aconteceu ontem, quinta-feira (23/12), na Avenida 22 de Maio, na altura do Centro. Além dos presentes, os jovens tiveram a oportunidade de fazer fotos com o Guarda Noel.

Cada criança que participou da ação ganhou um presente, que foram jogos de dominó, quebra-cabeças, memória, panelinhas, boliche, cavalinhos, bola e heróis doados por lojistas no Centro. Entusiasmadas e ansiosas, as crianças receberam as guarnições com muita festa e alegria. Além dos presentes, os guardas também tiraram fotos e, a cada entrega de brinquedo, mostraram a importância do espírito de Natal.

O Grupamento Especial de Ronda Escolar é composto pelos guardas municipais: Luiz Carlos, Gabriela, Luara e Ledovino. O objetivo da Secretaria Municipal de Segurança é incluir mais duas atividades no seu portfólio: o Projeto Ronda Solidária e o Projeto Personagem Vivo.

Junto com o comércio local e funcionários de algumas lojas que fizeram questão de doar brinquedos, os agentes municipais fizeram uma ação solidária para as crianças que passaram em frente ao ônibus da Guarda Municipal. Já o projeto Personagem Vivo, o GM Xandinho, estará nas escolas do município a partir do ano que vem junto com as crianças da rede municipal de ensino.

Para o coordenador do GERE, Luiz Carlos, o objetivo da ação é aproximar a instituição das comunidades carentes de Itaboraí. Esta parceria reforça as ações distintas que são realizadas pelos órgãos de segurança em prol da população.

"Queremos que a população tenha outro olhar sobre a Guarda Municipal e, para isso, levamos o nosso Guarda Noel vestido de azul, para mostrar que as instituições de segurança também têm um lado social. É uma forma de poder entrar de uma forma diferente nas regiões da cidade. A nossa ideia é mostrar para as crianças que a Guarda tem outra forma de atuar, não só ostensivamente, mas também com um compromisso social, que ultrapassa a garantia da segurança”, destacou.

Moradora do bairro Ampliação e mãe de duas crianças, Adriana Oliveira, de 45 anos, não conteve as lágrimas ao falar da iniciativa da Prefeitura de Itaboraí, através da Guarda Municipal.

“Acho um projeto muito legal e importante para muitas crianças, como os meus pequenos, que não iriam ganhar nada no Natal, porque eu não tenho condições de dar. Eu fico muito feliz de poder ver a alegria deles em receber os brinquedos e ver o papai noel”, relatou ela, que é mãe da Agatha, de 6 anos, e do Caio, de 7 anos.