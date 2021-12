Jiboia é reconduzida à natureza - Divulgação

Jiboia é reconduzida à natureza Divulgação

Publicado 28/12/2021 13:20 | Atualizado 28/12/2021 13:43

Itaboraí - Após aparecer em uma residência no bairro Jardim Imperial, uma jiboia, de aproximadamente dois metros de comprimento, foi reconduzida à natureza, na última quinta-feira (23/12).

Acompanhados do secretário municipal de Agricultura, Abílio Pereira, os agentes do Grupamento Especial de Proteção Ambiental (GEPAM) da Guarda Municipal realizaram a soltura no Parque Natural Municipal Paleontológico de São José de Itaboraí, no distrito de Cabuçu.



Responsável pela soltura, o coordenador do GEPAM, o agente Silveira, informou que a cobra foi resgatada da residência pelo Corpo de Bombeiros e apresentava boas condições físicas para ser devolvida ao habitat natural. Nesta semana, três corujas-buraqueiras (“Athene cunicularia”, nome científico) também foram inseridas à natureza, nas dependências do Parque Paleontológico.



“É muito importante que esses animais retornem aos seus habitats naturais para o equilíbrio da natureza. Por isso, o morador que encontrar qualquer animal silvestre, não tente capturá-lo. Basta entrar em contato com a Guarda Municipal”, afirmou o coordenador.



Para solicitar o resgate de animal silvestre, a população itaboraiense pode entrar em contato por meio do canal de telefone 153, da Guarda Municipal de Itaboraí, que as informações relativas à proteção ambiental são encaminhadas para o GEPAM.

--